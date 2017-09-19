Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области в ходе проведения процессуальной проверки установлено лицо, осуществлявшее в ночь с 10 на 11 сентября 2017 года на территории государственного природного заказника федерального подчинения «Кирзинский» стрельбу в автомобиль должностных лиц, уполномоченных в сфере охраны природы.

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 сентября 2017 года 38-летний и 27-летний государственные инспекторы, уполномоченные в сфере охраны окружающей природной среды, с использованием автомобиля осуществляли рейд по выявлению и пресечению возможных фактов совершения на территории заказника незаконной добычи животных. В какой-то момент государственные служащие увидели на расстоянии в несколько сот метров свет фары, а затем услышали звуки четырёх выстрелов огнестрельного оружия и шум, характерный для работы двигателя мотоцикла. С целью пресечения возможного факта браконьерства указанные лица выдвинулись на автомашине в сторону, откуда донеслись выстрелы, и увидели двигавшийся по полевой дороге без номерных знаков и света фар мотоцикл, в котором находилось двое мужчин. Один из них, располагавшийся на пассажирском сидении, пересел на ходу в коляску мотоцикла и с расстояния не менее 20 метров произвёл 5 выстрелов в сторону автомашины работников охраны природы, три из них достигли цели – повредили лобовое стекло. Далее мотоцикл скрылся, при этом вследствие повреждения лобового стекла автомобиля должностные лица не смогли осуществить дальнейшее преследование правонарушителей.

В какой-то момент их преследования сотрудниками охраны природы находившееся в люльке мотоцикла лицо сбросило на землю мешок с находившейся в нём частично разделанной тушей особи косули. Изъятые при проведении осмотра места происшествия гильзы патронов, а также характер повреждения автомашины указывают, что выстрелы производились из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра с использованием патронов, снаряженных картечью.

К настоящему времени следователями во взаимодействии с полицейскими установлены личности обоих лиц, совершивших на территории заказника противоправные действия. Ими оказались 47-летний и 26-летний жители с.Тебисское Чановского района Новосибирской области. В ходе опроса 26-летний мужчина, осуществлявший стрельбу в автомобиль сотрудников охраны природы, сообщил следователю, что при ведении огня из ружья в сторону автомашины он преследовал цель пресечь преследование мотоцикла автомашиной, причинить кому-либо смерть либо вред здоровью он не намеревался.

При проведении проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося, по её результатам будет принято процессуальное решение.

