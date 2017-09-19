Поздравительная телеграмма коллективам СПК колхоз «Победа» и СПК колхоз им. Ленина

Уважаемые труженики! Поздравляю вас с успешным завершением уборки зерновых культур!

Земледельцы СПК к-з «Победа» и СПК-К им. Ленина вырастили хороший урожай, собрав с полей 21,7 и 23,8 центнеров зерна с гектара соответственно. Все это стало возможным слаженной и ответственной работе руководства хозяйств, специалистов, механизаторов, водителей, всех, кто принимал участие в полевых работах, членов их семей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших трудовых достижений.

В. В. Смирнов, глава Татарского района

Полеводы района продолжают использовать каждый погожий час для уборки выращенного урожая. По состоянию на 18 сентября убрано 60,2% зерновых культур, 48 тыс. 158 гектаров, в том числе пшеницы – 30 тыс. 87 га, ячменя – 10 тыс. 909 га, овса – 4 тыс. 106 га. Намолочено 94 тыс. 425 тонн зерна, в том числе 60 тыс. 93 тонны пшеницы. Урожайность зерновых составляет 19,6 ц/га.

Земледельцы СПК к-з «Победа», первыми в районе завершили уборку зерновых культур. Они намолотили почти 4 тысячи тонн зерна, при урожайности 21,7 ц/га.Близки к завершению уборки зерновых в СПК «Колос»-колхоз (89,4%).

Силосные убраны в СХПК «Новомихайловский», СПК к-з им. Ленина, СПК к-з «Зубовский» и ЗАО «Неудачинское». Всего по району пропашные убраны на площади 4 тыс. 301 га, или 75,5% посевов. Заготовлено 65 тыс. 98 тонн зеленой массы. Урожайность силосных по району составляет 151 ц/га. Хорошо за минувшую неделю поработали на зяби. Она вспахана на площади 23 тыс. 198 гектаров.