Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании порядка одного миллиона рублей за ущерб землям сельскохозяйственного назначения в Татарском районе Новосибирской области.

В ходе рассмотрения материалов прокурорской проверки, поступивших в Управление Россельхознадзора по Новосибирской области, выявлено нарушение организацией земельного законодательства. ООО «Магма» проводила работы по демонтажу ранее использовавшегося нефтепровода на земельных участках сельскохозяйственного назначения. В результате был перемещен плодородный слой почвы с нарушением процедуры селективного снятия, повлекшего за собой его порчу.

По факту нарушения требований земельного законодательства в отношении ООО «Магма» вынесены постановления о привлечении к ответственности по части 1 и 2 статьи 8.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде штрафов на общую сумму 15 000 рублей.

Кроме того, в отношении ООО «Магма» был направлен иск о взыскании ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 931 448 рублей. В мае текущего года Арбитражным судом города Москвы исковые требования Управления Россельхознадзора по Новосибирской области были удовлетворены. Однако, ООО «Магма» обратилось в апелляционную инстанцию с жалобой об отмене судебного решения. В результате 14 августа 2017 года решением судьи девятого Арбитражного апелляционного суда города Москвы постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба генерального директора ООО «Магма» — без удовлетворения. Срок для разработки проекта рекультивации нарушенных земель установлен до октября текущего года.