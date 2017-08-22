2 и 3 сентября с 17.00 до 19.20 ледовая площадка ЛДС «Юность» будет открыта для массового катания на коньках. Стоимость проката одной пары коньков - 70 руб. в час, вход со своими коньками - 50 руб./час.

Правила поведения в ЛДС «Юность» во время массового катания:

1. Прибытие на катание за 10–15 минут до начала каждого часа.

2. Приобретение коньков, оплата аренды льда.

3. Переобувание строго в раздевалках ЛДС.

4. Передвижение в коньках по помещениям ЛДС только по резиновым коврикам.

5. Выход на лед по разрешению сотрудника ЛДС.

6. Нахождение на льду только в рамках оплаченного времени.

7. Дети до 12 лет допускаются на лед в сопровождении родителей, или старшего по возрасту.

8. Проход в боксы для игроков разрешен только катающимся и лицам, сопровождающим детей до 12 лет. Остальным зрителям выход на арену запрещен.

9. При опоздании к началу часа катания посетитель должен дождаться следующего часа катания.

10. По окончании часа катания (после звуковой сирены) посетители обязаны покинуть лед и уйти в раздевалки.

11. Выход на следующий час катания производится так же с разрешения сотрудника ЛДС, находящегося на арене.

12. Движение по льду во время катания осуществляется против часовой стрелки.

13. Во время катания необходимо соблюдать порядок, взаимоуважение и вежливость.

14. Следите за временем по электронному табло.

15. За утерянные, оставленные без присмотра вещи, администрация ЛДС «Юность» ответственность.