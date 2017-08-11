Добавить комментарий (1)

Администрация Татарска планирует потратить более 8 млн. руб. на благоустройство сквера с фонтаном у башни с часами по ул. Ленина. Тендер на благоустроительные работы был размещен 31 июля на портале «Госзакупки» областным управлением контрактной системы. Заявки будут приниматься до конца августа, аукцион по выбору подрядчика пройдет 1 сентября. Точная стоимость работ составит 8 млн. 304 тыс. 930 руб. Еще 4 млн. 261 тыс. 510 руб. администрация планирует потратить на благоустройство микрорайона новостроек по пер. Вокзальному и ул. Клубной.