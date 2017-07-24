В период с 28 июня по 7 июля в селе Увальское Татарского района из квартиры дома по улице Солнечной неизвестный похитил алюминиевый бидон и 2 тысячи рублей. Ущерб, причиненный 81-летней пенсионерке, составил более 2 тысяч рублей. По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции установили ранее неоднократно судимого 61-летнего односельчанина. Как выяснили полицейские, подозреваемый проник в жилое помещение путем срыва запора входной двери. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Проводится расследование.