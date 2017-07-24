11 июля в Новосибирской области завершился конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В конкурсе приняло участие 49 учителей. Среди которых: 34 учителя из школ города Новосибирска, 15 учителей из городов и сел Новосибирской области. Каждую конкурсную работу оценивали три эксперта. По сумме накопленных баллов конкурсная комиссия утвердила рейтинг участников конкурса, который в соответствии с правилами конкурса был передан в Минобрнауки НСО. В соответствии с квотой Новосибирской области приказом были утверждены 19 победителей конкурса. В их числе Елена Владимировна Галёва, учитель русского языка и литературы школы №9 Татарска. Чествование победителей конкурса губернатором состоится в День учителя 5 октября.