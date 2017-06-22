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Следственным отделом по  городу Бердск  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту падения 21 июня 2017 года 7-летней девочки из окна второго этажа одного из жилых корпусов Детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Олега Кошевого.    

По данным следствия, около 17 часов 21 июня 2017 года на втором этаже в одном из жилых корпусов находящегося в г.Бердске указанного детского образовательного учреждения несовершеннолетние играли в прятки. В какой-то момент во время игры  7-летняя девочка залезла на подоконник, в это время рама окна была открыта. Облокотившись на необорудованную надежными крепежами москитную сетку окна, ребенок выпал на улицу. В результате падения девочка получила перелом позвоночника.  В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроза для жизни пострадавшей отсутствует.  

В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.
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Источник: СК  

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