Следственным отделом по городу Бердск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту падения 21 июня 2017 года 7-летней девочки из окна второго этажа одного из жилых корпусов Детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Олега Кошевого.

По данным следствия, около 17 часов 21 июня 2017 года на втором этаже в одном из жилых корпусов находящегося в г.Бердске указанного детского образовательного учреждения несовершеннолетние играли в прятки. В какой-то момент во время игры 7-летняя девочка залезла на подоконник, в это время рама окна была открыта. Облокотившись на необорудованную надежными крепежами москитную сетку окна, ребенок выпал на улицу. В результате падения девочка получила перелом позвоночника. В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроза для жизни пострадавшей отсутствует.

В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.