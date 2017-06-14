Почему происходят пожары по причине детской шалости с огнем? Рассматривая каждый пожар по данной причине, понимаешь, что трагедиям сопутствовали обыкновенные житейские обстоятельства – родители ушли на работу, в магазин, к соседям или занимались во дворе хозяйственными делами. Другими словами, дети оставались без присмотра.Поэтому, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Чтобы ребенок не скучал, следует дать ему какое-нибудь задание: подсказать тему игры, подобрать нужные игрушки. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами, в углах комнат. Отыскать детей в обстановке развития пожара – дело нелегкое.Дети дошкольного и младшего школьного возраста, особенно мальчики, любят применять в играх спички и огнеопасные предметы. У детей отсутствует жизненный опыт, соответственно они не могут предвидеть последствий своих действий. Наиболее распространены у детей игры, связанные с разведением костров. Места для разведения костра подбирают соответствующие – подальше от родительских глаз – на чердаках домов, в сараях, подвалах, хозяйственных постройках, около стогов сена, на пустырях, заросших камышом. Пока огонь небольшой, ребенок наблюдает за происходящим, как только огонь принимает устрашающие размеры, а происходит это в течение нескольких минут, естественной реакцией является испуг, а потом стремление спрятаться. Боясь родительского гнева и наказания, некоторые дети убегают и прячутся в другом месте. Большинство же, закрыв лицо руками от страха, навсегда остаются в огненном капкане.Дети страдают от огня из-за своей неподготовленности. Ребенок не знает, как себя вести в случае возникновения пожара, как действовать, у кого просить помощи и главное, как спастись. И в этом в первую очередь виноваты взрослые. Правильное воспитание детей в семье, привитие им навыков осторожного обращения с огнем, организация их досуга являются залогом предупреждения пожаров и предотвращают детский травматизм. Правилам безопасного обращения с огнем детей нужно обучать, а не просто говорить, что можно, а чего нельзя. К сожалению, в семье обучение детей мерам пожарной безопасности чаще всего ограничивается запрещающими окриками: «Не трогай спички, положи коробок на место!», «Электроплитку не включай!», «Не подходи к газовой плите!». А ведь детям в повседневной жизни приходится, и это вполне естественно, пользоваться газовыми и электроплитами, другими электроприборами (телевизором, утюгом и т. д.), — всем тем, что способно вызвать пожар. Поэтому, общаясь с детьми, упор нужно делать не на запретах, а на разъяснениях.Где и как ребенок проводит свой досуг, с кем он дружит, какими играми увлекается – эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания родителей.Объясните, для чего предназначен тот или иной прибор, как правильно им пользоваться, какие меры предосторожности при этом соблюдать. Расскажите, что при неправильном использовании, этот прибор может вызвать пожар.Еще раз обращаем внимание родителей на то, что детей нужно не просто «беречь от огня»: не оставлять их одних без присмотра, не разрешать им баловаться со спичками и электроприборами. Необходимо обучать детей правилам обращения с источниками огня и действиям в случае пожара.Кроме того, следует иметь в виду, что если пожар произойдёт в результате детской шалости, то родители несут ответственность и должны возместить причиненный в результате этого пожара ущерб.

ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС России по НСО