Осужденные отряда хозяйственного обеспечения совместно с сотрудниками отдела коммунального, бытового и хозяйственного обеспечения СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области в честь празднования Дня России приготовили торт «Флаг России».

Для осужденных создание изысканного кондитерского изделия стало дебютным, потому что вес патриотического лакомства составил 80 килограмм! Изготовлен торт в классическом варианте, а украшен мастикой цветов Российского флага.

- Практически любой праздник или радостное событие сложно представить без сладкого. Праздничное лакомство отведали осужденные отряда по хозяйственному обеспечению, несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, беременные и пенсионеры, содержащиеся в следственном изоляторе, - прокомментировал Константин Восканян, заместитель начальника СИЗО-1.