В газете «Сибирская Околица» №17 от 3 мая в рубрике «Голос народа» опубликовано сообщение «По поводу улиц, утопающих во тьме. По пер. Гвардейский горит один фонарь в конце улицы. Неоднократно звонили в ДМХ. Ответили: кто разбил, тот пусть его и меняет (фонарь кто-то расстрелял из воздушки)». На основании данной информации межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения администрацией города Татарска законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки наружного освещения улично – дорожной сети г. Татарска установлено, что в нарушение требований ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» не работает фонарь наружного освещения у дома №1 в пер. Гвардейский г. Татарска. Главе города Татарска 2 июня прокурором внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере БДД, которое находится на рассмотрении.

В.Э. Азизов, помощник межрайонного прокурора, юрист 2 класса