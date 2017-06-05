30 мая состоялось торжественное вручение свидетельств выпускникам детской школы искусств «Радуга». Всего свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих программ в области искусств получили 126 выпускников отделений фортепиано, сольного пения, изобразительного искусства, хореографии, общеэстетического отделения и народных инструментов.











42 выпускника окончили школу на «5», 58 ребят на «4» и «5». Слова напутствий – добрые и трогательные произнесла директор школы О.А. Бережинская. Она с гордостью рассказала о достижениях ребят за время обучения в школе, поблагодарила родителей за хорошее воспитание детей, сотрудничество и поддержку.



Прощальные концертные номера подарили своим преподавателям виновники торжества, и их каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами. В адрес всех педагогов прозвучали добрые и теплые слова благодарности от родителей и выпускников.