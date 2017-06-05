30 мая состоялось
торжественное вручение свидетельств выпускникам детской школы искусств
«Радуга». Всего свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих
программ в области искусств получили 126 выпускников отделений фортепиано,
сольного пения, изобразительного искусства, хореографии, общеэстетического
отделения и народных инструментов.
42 выпускника окончили школу на «5», 58 ребят на «4» и «5». Слова
напутствий – добрые и трогательные
произнесла директор школы О.А. Бережинская. Она с гордостью рассказала о
достижениях ребят за время обучения в школе, поблагодарила родителей за хорошее
воспитание детей, сотрудничество и поддержку.
Прощальные концертные номера подарили своим преподавателям виновники торжества, и их каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами. В адрес всех педагогов прозвучали добрые и теплые слова благодарности от родителей и выпускников.