28 мая в 12.00 в РДК «Родина» пройдет отчетный концерт детского образцового коллектива «Театр танца «Калейдоскоп ритмов». На сцену выйдут танцоры разного возраста с лучшими номерами сезона. Концерт будет благотворительным. Каждый зритель сможет внести посильную помощь в сбор средств для ребенка, остро нуждающегося в дорогостоящем лечении.Хореографический коллектив «Калейдоскоп ритмов» создан в 2009 г. В 2014 г. ему было присвоено звание «Народный (образцовый) коллектив». Сегодня в нем занимаются более 140 танцоров в возрасте от 3 до 16 лет. Коллектив является многократным лауреатом всевозможных конкурсов и фестивалей, в том числе всероссийских и международных. Со дня основания «Калейдоскоп ритмов» возглавляет Елена Франк. Помимо нее сегодня с участниками занимаются педагог класса хореографии Ирина Репкина и хореограф-репетитор Ольга Пыжова.