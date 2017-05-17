Распоряжением правительства Новосибирской области от 16 мая создан наблюдательный совет Татарского педагогического колледжа. В его состав вошли:
Игорь Васильевич Адамсонов – директор Татарского политехнического колледжа;
Вячеслав Васильевич Горшков – директор лицея г. Татарска;
Евгений Эдуардович Гутов - директор средней школы № 3 Барабинского района, почетный работник общего образования РФ, депутат комитета Законодательного Собрания НСО по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике;
Полина Владимировна Конищева – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
Ольга Анатольевна Михно – преподаватель Татарского педагогического колледжа;
Людмила Освальдовна Осипова – методист Татарского педагогический колледжа;
Лариса Ивановна Сергеева – директор школы № 4 г. Татарска;
Ксения Александровна Стасюк - юрисконсульт Татарского педагогического колледжа;
Сергей Владимирович Федорчук – заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.