Добавить комментарий (1)

Задолженность по заработной плате перед сотрудником не давала взлететь одному из работодателей в Татарском районе.

В отделе судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому району на исполнении находилось исполнительное производство по взысканию задолженности по заработной плате с индивидуального предпринимателя.

Бизнесмен, занимающийся торговлей хлебобулочными изделиями, и одновременно являющийся директором иной коммерческой организации задолжал сотруднику порядка 30 000 рублей, что по сельским меркам является крупной суммой.

Расплачиваться предприниматель не спешил, заявляя подчинённому, что денег для этого в организации нет, а сам, тем временем, собрался улететь в Тайланд, дабы провести на тёплых берегах несколько последующих недель.

Бизнесмен, видимо, запамятовал, что в связи с выбранной правовой формой юридического лица, он несёт полную материальную ответственность за деятельность организации, в том числе и личным имуществом.

Тогда, судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, тем самым поставил под удар столь долгожданный отпуск.

Деньги у неплательщика нашлись на следующий день, после применения меры принудительного исполнения. Цинизм ситуации заключается в том, что сотрудник практически не имел средств к существованию благодаря своему работодателю, проявившему чудеса социальной ответственности, собравшемуся отлично провести время. Благодаря судебным приставам, справедливость восторжествовала и каждый получил то, что хотел: сотрудник – зарплату, предприниматель – отдых.

