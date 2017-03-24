В Татарском районе в суд направлено уголовное дело об убийстве человека. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Вайн Денис утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней Ликонцевой Ольги. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 13 декабря в ночное время в доме в г. Татарске в ходе словесной ссоры с сожителем Ликонцева взяла в руку бытовой нож и нанесла им один удар в область груди потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемая заключена под стражу. Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд.