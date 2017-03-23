Как может жить человек без идеалов? Он стер свою память, «залил внутренности» грязной краской. Это не чистый лист, а запачканный или выкрашенный.

А чистенькими белыми листочками люди бывают в детстве. У них есть одно удивительное светлое отличие: ребенок умеет верить. Искренне, не сомневаясь. Это дар Божий, который с возрастом в человеке ослабевает от лжи, от боли, с которой сталкивается каждый, от окружающих несоответствий. Но огонек этой веры ни одна душа не теряет полностью. И если только она вдруг увидела Бога – Творец способен разжечь этот огонек с новой силой.

Массовая культура, с помощью которой сегодня темные силы пытаются «окормлять» весь мир, тушит любой «огонек», призывает человека забыть все доброе, о чем знал, отказаться от любых высоких мыслей, ограничивая его животными потребностями, помещает его в строго биологическую скорлупу. «Есть, пить, спать, развлекаться…» да можно и не продолжать этот список.

Когда человек окатил себя гадкой масскультурной краской, для него все – это юмор. Всегда очень легко над чем-то серьезным посмеяться. Но это не только смех, это и средство индивидуальной защиты. Как не обратить внимания на серьезную мысль, не подвергнуть ее осмыслению? Посмеяться. Погоготал – и все, проблем нет, можно спокойно существовать дальше. Без идеалов, без мыслей, а в конце концов – без сердца. Проблема «омертвения душ» сегодня более актуальная, чем когда-либо. И я даже не рискну предположить, как бы сильно скорбела душа у Николая Васильевича Гоголя сегодня.

Александр НИКОЛАЕВ