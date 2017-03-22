Добавить комментарий (1)

Студенты Татарского политехнического колледжа, обучающиеся по профессии «Штукатур, маляр» с мастерами производственного обучения Н.Н. Смоляковой и Г.С. Шмойловой оказали помощь в выполнении ремонта однокомнатной квартиры ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Ивановичу Иванову.



Полученные знания на уроках производственного обучения девушки и юноши применяли на практике: демонтировали старые обои и оклеивали стены новыми, приклеили потолочную плитку, выполнили окраску стен в ванной комнате. В заключение выполненной работы ветераном были сказаны слова благодарности за оказанную помощь и организовано чаепитие.