Добавить комментарий (1)

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Студенты Татарского политехнического колледжа, обучающиеся по профессии «Штукатур, маляр» с мастерами производственного обучения Н.Н. Смоляковой и Г.С. Шмойловой оказали помощь в выполнении ремонта однокомнатной квартиры ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Ивановичу Иванову.

Полученные знания на уроках производственного обучения девушки и юноши применяли на практике: демонтировали старые обои и оклеивали стены новыми, приклеили потолочную плитку, выполнили окраску стен в ванной комнате. В заключение выполненной работы ветераном были сказаны слова благодарности за оказанную помощь и организовано чаепитие.








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22 Марта | 11:27 (ссылка #1645073)
добрый человек и.в. адомсонов делает добрые дела.
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