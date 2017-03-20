В 2016 г. Татарским межрайонным прокурором проведено 37 проверок в сфере оплаты труда, 18 из них по обращениям граждан. В ходе проверок было выявлено 679 нарушений закона, 15 незаконных правовых акта в сфере оплаты труда. В отношении должностных лиц прокурором вынесено 37 постановлений по делам об административных правонарушениях, все постановления рассмотрены, виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму более 100 тыс. руб. Одно должностное лицо было дисквалифицировано с должности на 1 год. В суды было направлено 157 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы на сумму 2 млн. 221,5 тыс. руб. Все заявления были судами рассмотрены, удовлетворены, все производства окончены реальным исполнением. Руководителям предприятий прокурором внесено 35 представлений об устранении нарушений законодательства об оплате труда, по результатам рассмотрения которых 47 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 12 работодателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства, в 2016 г. 18-ю организациями работникам выплачена задолженность по зарплате, произведено начисление до МРОТ и начислена компенсация за нарушение сроков оплаты труда в общей сумме 14 млн. 32,4 тыс. руб., восстановлены права 926 работников. Ситуация по оплате труда на территории района находится на особом контроле Татарского межрайонного прокурора. В случае нарушения ваших прав на своевременную оплату труда, вы можете обратиться непосредственно в Татарскую межрайонную прокуратуру по адресу: г. Татарск ул. Урицкого, 65А либо по телефонам 24-903, 22-007.

Галина Попова, помощник Татарского межрайонного прокурора