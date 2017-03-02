1 марта в 22.30 в Чановскую центральную районную больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 43-летний житель с. Щеглово. Врачи диагностировали у пациента многочисленные ножевые ранения. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Вскоре сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – безработного ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя д. Васильевка. Как выяснили стражи порядка, накануне вечером мужчины распивали спиртное, внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ножом потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование.