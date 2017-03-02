В этом году Новосибирская область отмечает 80-летие. И в честь этой даты Новосибирская областная юношеская библиотека объявила два замечательных конкурса для молодых людей. И еще два конкурса – для всех возрастов.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

«Чудеса земли Новосибирской»

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека» проводит областной краеведческий конкурс «Чудеса земли Новосибирской» в рамках проекта «Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской области». Конкурс приурочен к 80-летию Новосибирской области.

Конкурс проводится при поддержке: - НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»; - Совета молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области; - Новосибирского отделения Союза писателей России; - литературного журнала «Сибирские огни»; - РОО «Союз Журналистов Новосибирской области».

Основные цели конкурса: привлечение внимания широкой аудитории к культурному наследию Новосибирска и Новосибирской области и повышение интереса молодѐжи к истории и культуре родного края; сохранение данного культурного наследия для будущих поколений.

Задачи конкурса: сбор материала для проектов «Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской области» и «Литературное кольцо Сибири»;

представление уникальной краеведческой информации в интересной форме через проекты и мероприятия Новосибирской областной юношеской библиотеки;

освещение литературного наследия, предоставление информации о литературной жизни Новосибирска и области;

предоставление информации о выдающихся людях Новосибирска и Новосибирской области;

развитие творческих способностей и повышение исследовательского интереса участников конкурса.

Конкурс проводится с 1 февраля по 15 ноября 2017 г.

К участию в конкурсе приглашаются жители Новосибирской области и Новосибирска. Возрастные рамки конкурса: младшая категория: от 14 до 22 лет; старшая категория: от 23 лет и старше.

Участники в соответствии с условиями конкурса представляют работы в номинациях без ограничения по количеству работ.

Номинации конкурса:

*«Народная память» (литературные места, памятники, мемориальные доски и т.д. Новосибирска и Новосибирской области);

*«Слово родной земли» (информация о литераторах города и области);

*«Мастера нашего края» (информация о выдающихся творческих личностях – художниках, музыкантах, умельцах народных промыслов и т.д.);

*«Былины и небывальщины» (мифы, легенды и предания города и области).

Работы, сопровождаемые заявкой на участие и согласием на обработку персональных данных (Приложение 1), принимаются до 20 сентября 2017 г. в электронном формате по электронной почте omp-noub@mail.ru (с пометкой «Конкурс «Чудеса земли Новосибирской» в теме письма). В исключительном случае заявки и работы могут быть приняты в распечатанном или рукописном виде. Телефон для справок: (383) 210-11-08. Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 26, к.002.

Жюри конкурса в срок до 15 ноября 2017 года выявляет лучшие работы во всех номинациях, определяет победителей конкурса.

Награждение состоится в ноябре 2017 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке (о сроках будет сообщено дополнительно). Победителям будут вручены дипломы и призы.

Лучшие из присланных работ будут размещены на сайте «Литературной карты» (http://litkarta-nsk.ru/), а также в группе «Литературная карта г. Новосибирска и НСО» ВКонтакте (https://vk.com/ litkarta_nsk).

Требования к конкурсным работам

Общие критерии оценки конкурсных работ: - соответствие тематике конкурса; - наличие краеведческой ценности; - творческий подход к выполнению работы; - уникальность материала.

Номинации «Народная память», «Мастера нашего края», «Былины и небывальщины»: - работа должна быть выполнена в электронном текстовом виде в формате MS Word, OpenOffice или TXT, в виде презентации Powerpoint или в формате видео; - объѐм работы не ограничен; - желательно по возможности сопроводить текстовый материал фотографиями в электронном виде; - при представлении работы в видеоформате участникам обязательно следует приложить к видео пояснительную записку с описанием содержания видео и сопутствующей информацией. Номинация «Слово родной земли»: - работа должна быть выполнена в электронном текстовом виде; - объѐм работы не ограничен; - текст по возможности должен быть дополнен фотографиями, обложками книг писателя; - приветствуются различные интересные истории о писателях, раскрывающие их характер, мотивы творчества и т.д. Дополнительные рекомендации по оформлению работ даны в Приложении 2.

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. Кроме того, обращаем ваше внимание, что все работы будут проверены на плагиат.

Авторские права.

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, предоставивший данную работу.

Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение на сайте, в группе ВКонтакте, представление на выставочных стендах и т.д.) без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов).

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ»

«Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской области»

Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека» в рамках программы мероприятий, посвященных Году экологии.

Конкурс проводится при поддержке:

- НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»,

- Совета молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области.

Основная цель Конкурса - приобщение молодежи к изучению и сохранению природы родного края, к решению экологических проблем через привлечение к творческой и общественно-просветительской деятельности.

Конкурс проводится с 20 января по 30 октября 2017 г.

Номинации конкурса:

* «Визитная карточка моего района»

К участию в данной номинации приглашаются библиотекари Новосибирской области и Новосибирска в возрасте до 35 лет. Конкурсная работа в форме презентации значимого природного объекта района, отражающая роль библиотеки в его популяризации и сохранении, может быть представлена в формате видеоролика или электронной презентации. Возможные темы номинации: «Охраняемый природный объект (территория) района», «Вклад библиотеки в сохранение природы».

*«Виртуальная раскраска»

Участники конкурса – жители Новосибирской области и г. Новосибирска в возрасте от 14 до 30 лет. К рассмотрению в номинации принимаются работы, в форме контурного рисунка для раскрашивания, изображающего объект (растение, животное, насекомое, рыбу или птицу), занесенный в Красную книгу Новосибирской области. Рисунок должен сопровождаться описанием представленного природного объекта.

Описание может включать в себя:

- материалы из Красной книги Новосибирской области (объем заимствованного из Красной книги текста не более 50%),

- собственный литературный текст, передающий личные мысли, эмоции и впечатления автора рисунка,

- текст художественного произведения с указанием автора и названия книги.

Описание должно сопровождаться списком использованной литературы.

* «Литературное творчество»

Участники, жители Новосибирской области и г. Новосибирска в возрасте от 14 до 30 лет, представляют на конкурс стихотворение или рассказ о представителях флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Новосибирской области, либо об одной из охраняемых природных территорий НСО.

Участники в соответствии с условиями конкурса представляют работы в одной, двух или трех (для библиотекарей) номинациях, но не более 2-х работ в каждой номинации.

Работы, сопровождаемые заявкой на участие и согласием на обработку персональных данных (Приложение 1), принимаются до 20 октября 2017 г. только в электронном формате по электронной почте nsk.noub@gmail.com (с пометкой «Путешествие по страницам Красной книги НСО» в теме письма). Телефон для справок: (383) 218-27-34.

Жюри конкурса в срок до 30 октября 2017 года выявляет лучшие работы во всех номинациях, определяет победителей конкурса.

Награждение состоится в ноябре 2017 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке (о сроках будет сообщено дополнительно). Победителям будут вручены дипломы и призы.

Лучшие из присланных работ будут размещены в группе библиотеки ВКонтакте http://vk.com/oub_nsk.

Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте Новосибирской областной юношеской библиотеки www.infomania.ru и в группе библиотеки ВКонтакте http://vk.com/oub_nsk в течение десяти дней, начиная со дня окончания конкурса.

По окончании конкурса из лучших работ номинации «Виртуальная раскраска» будет сформировано тематическое издание, электронную версию которого можно будет скачать или распечатать с сайта библиотеки www.infomania.ru.

Требования к конкурсным работам

Критерии оценки конкурсных работ:

- соответствие тематике конкурса;

- обязательное использование в качестве основы литературы о флоре и фауне Новосибирской области, Красной книги Новосибирской области;

- соответствие общепринятым морально-этическим нормам (отсутствие нетолерантных образов, которые носят оскорбительный характер для тех или иных социальных групп или отдельных личностей; отсутствие пропаганды насилия);

- наличие художественной ценности;

- соответствие техническим требованиям номинации.

Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам:

- Каждое изображение должно быть представлено в электронном формате *.jpeg не менее 600*800 пикселей.

- Текст в формате *.doc, *.docх, объемом не более 3000 знаков.

- Презентация в формате *.ppt, *.pptx, объемом не более 20 слайдов.

- Видеоролики в форматах *.avi, *.mp4, продолжительностью не более 5 минут.

- Название работы или его часть должно быть указано в имени файла, надписи на изображениях не приветствуются.

- При предоставлении нескольких работ одним автором файлы группируются в папку, содержащую имя автора в названии.

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, предоставивший данную работу.

Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение на сайте, в группе ВКонтакте, представление на выставочных стендах и т.д.) и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов).

Приложение 1

Заявка

на участие в областном экологическом конкурсе

«Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской области»

ФИО участника или название коллектива

Возраст участника (-ов)

Контакты (тел., e-mail)

Район / населенный пункт

Организация

Номинация

(отметить нужные) o Визитная карточка моего района

o Виртуальная раскраска

o Литературное творчество

Название работы

Согласие на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

даю согласие ГБУК НСО «Новосибирской областной юношеской библиотеке», находящемуся по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 26, систематизировать, накоплять, хранить, уточнять, блокировать, уничтожать в течение 5 (пять) лет мои персональные данные, предоставленные для регистрации участия в областном экологическом конкурсе «Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской области», а также передавать третьим лицам следующие мои персональные данные:

Кому, и с какой целью Персональные данные Разрешаю/

не разрешаю (необходимо указать да или нет)

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» Фамилия, имя, отчество

Возраст

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

_______________ ________________________________________________

(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА

(СКАЗОК) О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ПИТАНИИ

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

«Хорошее питание — основа здоровья»

«Еда любит меру»

Пословицы и поговорки, сказки и легенды — литературное творчество всегда помогало воспитывать в новом поколении бережное отношение к своему здоровью, закладывая в том числе и основы здорового образа жизни и правильного питания. Во многих народных сказках можно проследить обращение и поучение детям как правильно жить и питаться.

Меняются стандарты жизни, но базовые нормы ЗОЖ, включающие основы здорового питания, остаются почти неизменными. От того, как человек относится к себе, своему образу жизни, зависит все: состояние здоровья, качество жизни, интеллектуальное развитие и возможности самореализации. Для детей правильное питание — залог как физического здоровья, так и развития интеллектуальных, творческих способностей. Именно поэтому формирование подобных знаний необходимо с детства.

Сибирь во все времена славилась здоровыми и талантливыми людьми. И во все времена воспитанию здорового поколения уделялось большое внимание. Поэтому формирование привычек здорового образа жизни и питания у подрастающего поколения через литературное творчество — это воспитание молодого здорового поколения нашей области, которое бережно относится как к своему здоровью, так и к окружающему миру. Именно в Сибири было решено провести такой конкурс, чтобы сибирские традиции здорового образа жизни и питания стали известны всей России — лучшие работы войдут в методологическую копилку информационно-образовательного проекта «Здоровое питание от А до Я», реализуемого в различных городах России.

Напутствие от организаторов конкурса:

«Друзья, сказку написать не сложно – пофантазируйте, повоображайте. Ваши герои могут отправиться в сказочное путешествие, где вас ждут удивительные приключения. Может быть, им по дороге повстречаются злые волшебники или свирепые великаны, хитрые колдуньи или сердитые короли. Может, ребята, вам кого-то нужно спасти или кому-то помочь? Или у вас самих появятся добрые помощники. Все вместе вы преодолеете сказочные препятствия и добро победит зло. А ещё в своей сказке вы можете поделиться любимыми полезными рецептами.

Сказка – это вымышленная история, в которой могут произойти любые события. О сказке еще говорят: «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок», поэтому постарайтесь написать такую сказку, чтобы она помогла другим детям узнать что-то очень важное для здоровья и питания. И помните, самое главное правило сказки – она должна прийти к доброму, хорошему, благополучному концу.

Верьте в себя и свои таланты, а если будет сложно что-то придумать самим – попросите поддержки своих близких и родных».

Настоящее положение о проведении областного Конкурса литературного творчества (сказок) о здоровом образе жизни и питании «В здоровом теле — здоровый дух» (далее Конкурс) определяет основные цели и задачи, порядок организации, тему, условия участия, права, обязанности и ответственность оргкомитета, жюри, участников Конкурса.

Организаторы Конкурса:

- ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»;

- АНО ИПЦ «Доверие» (информационно-образовательный проект «Здоровое питание от А до Я»).

Конкурс проводится при поддержке:

- Совета молодых специалистов при министерстве культуры НСО;

- ГБУ НСО «Дом молодежи»;

- Фонда «Мое открытие Сибири»;

- Творческого объединения Клуб сказочников «Баюшка»;

- Сибирского Регионального Центра Российского Института Комплексной Сказкотерапии (МИКС);

- Фонда поддержки литературного творчества «Сибирский писатель».

Информационные партнеры Конкурса:

- Семейный журнал «Лайк»;

- Образовательный интернет-проект «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В РУКАХ ВЗРОСЛЫХ»;

- Интернет-радио «Мост».

Цели и задачи

Цель: нравственное и эстетическое воспитание, формирование здоровьесберегающего поведения и культуры питания у молодого поколения Новосибирской области через сказкотворчество.

Задачи:

- пропаганда здорового образа жизни и правильного питания;

- создание условий для формирования и развития здоровой творческой личности среди молодого поколения Новосибирской области;

- стимулирование у молодого поколения стремления к исследованию сибирских традиций здорового образа жизни и правильного питания;

- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, связанную с формированием здоровьесберегающего поведения;

- развитие литературного творчества среди молодежи;

- поиск и поощрение талантливых авторов, предоставление им возможности самовыражения и общения со сверстниками;

- сбор и распространение материалов для методологической копилки по городам России — участникам информационно-образовательного проекта «Здоровое питание от А до Я».

Порядок организации

Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят организаторы и представители партнеров Фестиваля, а также специалисты в области культуры, здравоохранения, образования и библиотечного дела.

Оргкомитет формирует Жюри, которое оценивает конкурсные работы, исходя из критериев оценки, описанных в п.6 данного Положения.

Сроки проведения конкурса.

- Прием заявок на участие и конкурсных работ с 10 февраля по 15 мая 2017 года.

- Подведение итогов с 1 по 7 июня 2017 года.

- Информация о награждении победителей будет объявлена дополнительно.

Темы конкурса

Для участия в конкурсе принимаются работы по следующим темам:

- «Здоровый образ жизни и питания»: важность, основы, привычки, принципы, рекомендации, исторические факты и предпосылки, истоки здорового образа жизни и питания в Сибири;

- «Сибирская корзинка здоровья»: полезные продукты и привычки в Сибири, особенности здорового образа жизни сибиряка;

- «Здоровый человек будущего»: полезные навыки для здоровья в будущем, питание будущего.

Условия участия в конкурсе

В конкурсе на добровольной основе могут принимать участие все без ограничения жители города Новосибирска и Новосибирской области.

Конкурс проводится в пяти возрастных категориях:

- 4-6 лет;

- 7-10 лет;

- 11-13 лет;

- 14-17 лет;

- старше 18 лет.

Работа выполняется одним автором или коллективом авторов не более 5 человек.

Задача участников Конкурса состоит в поиске и исследовании информации об основах здорового образа жизни и питания и создании на их основе сказочных сюжетов и образов.

Требования к оформлению конкурсных работ:

Работы оформляются в текстовом виде в редакторской программе Word, объёмом не более 4-х листов печатного текста формата А4 (шрифт Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; поля: верхнее, нижнее – 1 см, левое – 2 см, правое – 1 см).

Количество конкурсных работ, представленных на Конкурс одним заявителем, не ограничено.

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать наименование работы, авторство (с полным указанием всех соавторов и художественных руководителей, участвовавших в творчестве), контакты. Форма заявки представлена в Приложении 1. Кроме того, от участников в обязательном порядке требуется согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2).

Заявки с конкурсными работами, оформленными в соответствии с п. 5.3 направляются на электронный адрес: АНО ИПЦ «Доверие» - konkurs-pitanie2017@yandex.ru.

Конкурсные работы вместе с заявками на участие должны быть отправлены не позднее срока, указанного в п. 3.3 Положения о Конкурсе.

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Организаторы оставляют за собой право не оценивать работы, опубликованные ранее, а также работы, которые уличены в плагиате.

Организаторы оставляют за собой право некоммерческой публикации творческих материалов с сохранением авторства.

Лучшие работы включаются в методологическую копилку информационно-образовательного проекта «Здоровое питание от А до Я».

Критерии оценки конкурсных работ Основные критерии оценки работ, представленных на Конкурс:

- соответствие теме, целям и задачам Конкурса, оговоренным в п. 2. данного Положения;

- соответствие жанру (сказочное творчество);

- содержательность;

- оригинальность, новизна и смелость замысла и уровень его исполнения.

Победители Конкурса определяются простым большинством голосов членов Жюри.

Отчет по итогам Конкурса и работы победителей публикуются на сайте организаторов и партнеров конкурса.

Награждение победителей

Награждение победителей производится после официального оглашения итогов в срок, оговоренный в п. 3.3.

Список победителей публикуется на сайте организаторов и партнеров конкурса.

Победители награждаются памятными дипломами и призами от организаторов, партнёров, спонсоров Конкурса.

Оргкомитет и жюри конкурса вправе устанавливать дополнительные виды поощрения, не предусмотренные данным положением.

Права, обязанности участников Конкурса

Участники Конкурса имеют право:

- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и мероприятиях Конкурса;

- на обращение к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения. Телефоны для справок: 8-913-919-91-12, 210-11-08.

- на получение наград Конкурса в случае победы в нём.

Участники обязаны:

- своевременно предоставить конкурсную работу и все необходимые данные для регистрации работы;

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением;

- нести ответственность за нарушение требований к достоверности информации, указанной при регистрации на конкурс.

Авторские права

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, предоставивший данную работу.

Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют организаторам Конкурса право на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение на сайте, в группе ВКонтакте, представление на выставочных стендах и т.д.) и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов).

Удачи в сказкотворчестве!!!

Приложение 1

ЗАЯВКА

участника областного конкурса литературного творчества о здоровом образе жизни и питании

«В здоровом теле — здоровый дух»

Фамилия ___________________________________________________________________

Имя _______________________________________________________________________

Отчество ___________________________________________________________________

Дата рождения __________________________, возраст ________________________________

класс (для учащихся школ) ____________________________________

Почтовый индекс и адрес ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

Название работы, представленной на Конкурс: ___________________________________________________________________________________

Краткое описание работы (2-3 предложения): _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Я, ________________________________________________________________________,

подтверждаю, что действительно являюсь автором вышеназванной работы, представленной на областной конкурс литературного творчества о здоровом образе жизни и питании «В здоровом теле — здоровый дух».

"__" ____________ 201__ г. ____________________________

(подпись участника)

Руководитель _______________________________________________________________

Учреждение ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Почтовый индекс и адрес _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

даю согласие Оргкомитету Областного конкурса литературного творчества о здоровом образе жизни и питании «В здоровом теле — здоровый дух»: систематизировать, накоплять, хранить, уточнять, блокировать, уничтожать в течение 5 (пять) лет мои персональные данные, а также передавать третьим лицам в соответствии с целями и задачами конкурса следующие мои персональные данные:

Кому, и с какой целью Персональные данные Разрешаю/

не разрешаю (необходимо указать да или нет)

Оргкомитету Областного конкурса литературного творчества о здоровом образе жизни и питании «В здоровом теле — здоровый дух»:Фамилия, имя, отчество Возраст

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

_______________ ________________________________________________

(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

"Герои Великой Победы-2017"

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах; для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню и рисунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Конкурс проводится в пять этапов:

1-й этап - отборочный, проводится - с 5 октября 2016 года по 10 мая 2017 года;

2-й этап - определение полуфиналистов Конкурса (составление лонг-листа) - до 10 июня 2017 года;

3-й этап - определение финалистов Конкурса (составление шорт-листа) - до 10 июля 2017 года;

4-й этап - определение победителей конкурса - до 1 сентября 2017 года;

5-й этап - награждение победителей - будет сообщено дополнительно.

Дирекция оставляет за собой право менять даты проведения этапов.

Условия конкурса

В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне зависимости от гражданства и национальности. Возрастные ограничения для участников конкурса отсутствуют. К конкурсу допускаются все желающие, в точности выполнявшие требования по оформлению к работам.

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

Администрация конкурса НЕ ВСТУПАЕТ в переписку с участниками конкурса.

Вся информация о ходе и итогах конкурса публикуется на сайте конкурса.

В случае неэтичного поведения конкурсанта во время проведения конкурса, он отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе, о чем Дирекция конкурса ставит в известность Жюри конкурса.

Все конкурсанты, допущенные к участию в конкурсе, по своему желанию могут получить "Сертификат участника конкурса". Образец Сертификата. Получение или отказ от Сертификата никак не влияет на переход участника в следующий этап конкурса. Сертификат подтверждает участие в конкурсе.

Все конкурсанты, прошедшие в полуфинал конкурса (лонг-лист), получат звание "Полуфиналиста конкурса" и по желанию - Диплом в печатном виде на условиях, определяемых Дирекцией конкурса.

Все финалисты конкурса (шорт-лист) получат звание "Финалист конкурса" и по желанию - Диплом в печатном виде на условиях, определяемых Дирекцией конкурса.

Бесплатно высылаются благодарности, в случае если наставник подготовил пять и более финалистов конкурса.

Порядок заполнения, сроки отправления и размер оплаты за доставку Сертификатов, Дипломов и Благодарностей определяются Дирекцией конкурса исходя из тарифов "Почты России" и фактических расходов на их изготовление.

Участники конкурса из ближнего или дальнего зарубежья все документы конкурса (сертификаты, дипломы, благодарности) получают только в электронном виде на условиях, определяемых Дирекцией конкурса.

Все конкурсанты-победители, чьи рассказы войдут в сборники, изданные по итогам конкурса, получат Дипломы победителей конкурса и призы, устанавливаемые учредителями.

Песни победителей конкурса будут записаны на диск и растиражированы.

Рисунки победителей конкурса будут опубликованы в книге победителей.

Организаторами конкурса, партнерами, отдельными предприятиями, учреждениями по согласованию с сопредседателями конкурса могут устанавливаться специальные призы конкурса. Решение Жюри (конкурсной комиссии) является окончательным и пересмотру не подлежит. Материалы о победителях публикуются в СМИ.

Автор или его доверенное лицо, подавая свое произведение на конкурс, соглашается с тем, что если оно будет опубликовано в печатных изданиях под рубрикой: "Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы", то он не претендует на выплату авторского гонорара.

Требования к работам

На конкурс принимаются ОТДЕЛЬНЫЕ работы (рассказы, очерки, стихи, песни), как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в печати, освещающие подвиг, судьбу реального героя, военно-историческое и героическое событие.

На конкурс принимаются литературные работы, песни и рисунки, которые до этого не были победителями в других конкурсах.

Работа должна быть представлена на русском языке и в электронном виде по адресу:gvp2017@mail.ru. Главное условие: "Одна Заявка - одна работа"! Несколько работ в одной заявке и коллективные заявки не принимаются, а работы к конкурсу не допускаются!

Работы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождаться заполненной "Заявкой на участие в конкурсе", образец которой размещен на сайте www.героивеликойпобед.рф, любые фотографии предоставляются в формате jpg (разрешение не менее 640х408 точек).

Работа может быть подписана настоящим именем автора или его личным псевдонимом. Необходимо указывать дату создания произведения. Объём рассказа не должен превышать 10 000 знаков (с пробелами). Работы принимаются в формате Word Doc. Размер шрифта - 14-й, междустрочный интервал - 1,5, выравнивание текста по ширине, абзац - 1,25, отступы - по 2,0 с каждой стороны. При невыполнении данных требований работы на конкурс НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Песни предоставляются в формате МР3 с приложением текста в формате Word Doc.

На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

- работы без заполненной "Заявки на участие в конкурсе";

- неправильно оформленные работы;

- работы, по объёму текстов превышающие параметры, указанные в условиях конкурса;

- работы, не отвечающие тематике конкурса;

- работы, в которых присутствует ненормативная лексика, призывы к экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, нарушающие законодательство Российской Федерации.

Дирекция конкурса не указывает авторам причину, по которой работа не была допущена к конкурсу.

Имена авторов, допущенных к конкурсу, публикуются на сайте конкурса по мере их поступления, после рассмотрения их отборочной комиссией.

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ЭТО ВАЖНО!!!

Напоминаем - дирекция конкурса НЕ ВСТУПАЕТ в переписку с участниками! Это конкурс! Участники, которые будут "засорять" почту дирекции требованиями написать им о "судьбе" их материалов, будут сниматься с конкурса! Это относится и к тем, кто вторично (а некоторые десятки(!) раз) высылают одни и те же работы. Вы автоматически будете отправлены в спам и не сможете участвовать в конкурсе!

Если Вы хотите узнать поступила ли Ваша работа к нам, просто при отправке в почте поставьте в графе «Уведомление»

Заявка на участие

Во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе

«Герои Великой Победы-2017»

(Заявка принимается ТОЛЬКО в электронном виде.

Если не заполнены все графы Заявки, работа на конкурс НЕ ПРИНИМАЕТСЯ)