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- зам. губернатора НСО Анатолий Соболев в Татарске
- собрание трудовых коллективов района
- экологический передвижной комплекс "природа без границ"
- отраслевое совещание УКСДМиСП
- кандидаты в Молодёжный парламент НСО от Татарского района
- юбилей школы №5 и школы-интернат
- открытие турнира "золотая шайба"

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Источник: ОТС-Татарск  

Селедков

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