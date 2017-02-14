- зам. губернатора НСО Анатолий Соболев в Татарске
- собрание трудовых коллективов района
- экологический передвижной комплекс "природа без границ"
- отраслевое совещание УКСДМиСП
- кандидаты в Молодёжный парламент НСО от Татарского района
- юбилей школы №5 и школы-интернат
- открытие турнира "золотая шайба"
- собрание трудовых коллективов района
- экологический передвижной комплекс "природа без границ"
- отраслевое совещание УКСДМиСП
- кандидаты в Молодёжный парламент НСО от Татарского района
- юбилей школы №5 и школы-интернат
- открытие турнира "золотая шайба"
Источник: ОТС-Татарск