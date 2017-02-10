В январе БК55, наравне с другими местными СМИ, рассказывал о церкви в Азовском районе, которую местный житель построил из снега. Внутри все как в настоящей часовне – иконы, лампады, свечи. Эта новость поразила не только местных жителей и федеральные СМИ, но и иностранцев.

Так, об этом случае написали Times Daily (США, Алабама) и Bristol Herald Courier (США, Вирджиния), а также румынский портал Realitatea.net. Всю информацию они почерпнули из агентства Associated Press, которое также сообщало историю снежной церкви в Омской области. В своих материалах иностранные журналисты удивляются, что мужчина потратил на строительство часовни из снега два месяца.

При этом она растает, как только наступит весна. «Село в Сибири, в котором не было церкви, этой зимой получает урок веры и быстротечности жизни», – цитирует американского журналиста Om1.ru. Напомним, построил церковь из снега Александр Битёхин. Он потерял работу из-за серьезной болезни и освободившееся время решил занять строительством церкви, которой не было в селе. Теперь помолиться сюда приходят многие жители Сосновки. Омич, построивший снежную часовню, трудился над нею два месяца