- открытие музейной комнаты на базе Татарской межрайонной прокуратуры- новый православный храм в городе- встреча главы района В.Смирнова с жителями села Красноярка- совещание по формированию комфортной городской среды- встреча главы района В.Смирнова с жителями села Дмитриевка- отраслевое совещание работников образования района