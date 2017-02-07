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- открытие музейной комнаты на базе Татарской межрайонной прокуратуры
- новый православный храм в городе

- встреча главы района В.Смирнова с жителями села Красноярка
- совещание по формированию комфортной городской среды

- встреча главы района В.Смирнова с жителями села Дмитриевка
- отраслевое совещание работников образования района

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Селедков

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