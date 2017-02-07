- открытие музейной комнаты на базе Татарской межрайонной прокуратуры
- новый православный храм в городе
- встреча главы района В.Смирнова с жителями села Красноярка
- совещание по формированию комфортной городской среды
- встреча главы района В.Смирнова с жителями села Дмитриевка
- отраслевое совещание работников образования района
- новый православный храм в городе
- встреча главы района В.Смирнова с жителями села Красноярка
- совещание по формированию комфортной городской среды
- встреча главы района В.Смирнова с жителями села Дмитриевка
- отраслевое совещание работников образования района
Источник: День за Днём - ОТС Татарск