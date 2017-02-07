Губернатор Владимир Городецкий во главе делегации Новосибирской области совершил рабочую поездку в Республику Узбекистан. В ходе поездки в присутствии главы региона руководителями новосибирской и узбекской компаний был подписан меморандум о сотрудничестве в целях увеличения поставок в Новосибирскую область и другие регионы Сибирского федерального округа плодоовощной продукции. На брифинге 6 февраля глава региона рассказал о подробностях соглашения.

В Ташкенте состоялась встреча делегации Новосибирской области с членами Правительства Республики Узбекистан, руководителями крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хокимами (главами) 8 областей Узбекистана, посещение ведущих агропромышленных производств. Также Губернатор провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимиром Тюрденёвым.

По словам Владимира Городецкого, основной задачей поездки стала выработка и согласование с правительством и предпринимателями Узбекистана новых условий, принципов и сроков доставки в Новосибирскую область плодоовощной продукции. Как пояснил глава Новосибирской области, сегодня при посредничестве Правительства России достигнута договорённость по созданию «зелёного коридора» для поставок плодовоовощной продукции из Узбекистана в Новосибирскую область. Режим «зелёного коридора» позволит оптимизировать временные затраты на прохождение фитосанитарного, таможенного и иных видов контроля.

Сегодня наша область стабильно потребляет в год 200-250 тысяч тонн продукции агропромышленного производства Узбекистана. Более того, наш регион – центр логистики поставок в другие субъекты Сибирского федерального округа. По словам Губернатора, при повышении качества отбора продукции, сокращении транспортных и посреднических издержек объёмы поставок возможно существенно увеличить.

В Узбекистане уже сделаны шаги для усиления этого направления. Создан агропромышленный холдинг «Узагроэкспорт», который будет заниматься экспортом свежей и переработанной плодовоовощной продукции. На территории Новосибирской области в мае начнёт функционировать торговый дом «Узэкспорт-Сибирь», его якорной площадкой будет торгово-складской комплекс «Импульс» на Мочищенском шоссе. Начальная мощность центра – 75 тысяч тонн продукции в год, и есть возможность увеличить эти объёмы.

Ещё один важный вопрос – привлечение железнодорожного транспорта к поставкам плодовоовощной продукции из Узбекистана. В этом заинтересованы и узбекские, и казахстанские железные дороги, готовые предоставлять льготные тарифные условия при провозе товаров. Поставки железнодорожным транспортом позволят сократить время контейнеров в пути, обеспечить более качественное хранение перевозимой продукции.

Стороны также договорились о возможных встречных поставках. Узбекскую сторону заинтересовали предложения новосибирцев о поставках гофропродукции для производства упаковки и биопрепаратов для аграрного сектора (как для плодоовощной продукции, так и для хлопчатника).