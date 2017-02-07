4 февраля в 16.28 в с. Победа Усть-Таркского района на ул. Центральная произошел пожар в бане. В результате пожара строение из бруса было уничтожено огнем.

5 февраля в 3.00 в Татарске на ул. Краснофлотская произошел пожар в бане. В результате пожара огнем была уничтожена крыша бани, повреждены стены внутри бревенчатого строения.

В этот же день в 10.34 в Татарске на ул. Татарская произошел пожар в частном доме на 3-х хозяев. В результате пожара в квартире №1 огнем была повреждена стена.

6 февраля в 5.36 в на трассе Татарск - Усть-Тарка недалеко от города произошел пожар в автомобиле «Рено Меган». В результате пожара огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля. В 5.48 пожар был ликвидирован, на тушение привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава.