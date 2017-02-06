Виталий, 33 года:

‒ Только собственным примером можно научить. Других методов нет.

Татьяна, 36 лет:

‒ Вот у меня двое детей и, как их научить доброте, я ума не приложу. Я не могу сказать, что мои дети злые, нет. Они в меру сострадательны, особенно к животным проявляют нежность и доброту, в меру уважают нас с мужем. Но постоянно пытаются нащупать ту грань, когда еще можно гнуть палку, а когда уже все, последует наказание. Пытаются отодвинуть эту грань ближе ко вседозволенности. Но вот где совсем нет доброты ‒ это в отношениях между друг другом. И увещевания бесполезны, и уговоры не помогают. Когда я понимаю, что начинаю повышать голос, а реакции детей нет, просто отворачиваюсь и начинаю громко молиться. Чтобы они слышали. И им становится стыдно, наверное. Поэтому, к большому сожалению, я пока не знаю, как успешно научить ребенка доброте. Возможно, собственным примером. Любить их и любить окружающих. Возможно, с возрастом дети перерастут ссориться и начнут добреть? Вопрос для меня открытый.

Вера, 42 года:

‒ Считаю, что надо вникать в дела ребенка, интересоваться тем, как он себя чувствует, о чем думает. В общем, стать ему настоящим другом. И открывать ему какие-то нравственные основы. И, главное, учить с детства жалости, сочувствию к людям и животным.

Аня, 23 года:

‒ Пытаюсь подавать детям положительный пример. Например, вместе мы убираемся дома, еще прошу часто помочь с самыми разными домашними делами. Главное - не злиться на детей, не орать, не ругать просто так, а объяснять нужно все.

Наталья, 64 года:

‒ Страшно, когда в детях поощряют жесткость или еще что-то уродливое. Нельзя им показывать, что можно делать больно другому мальчику, девочке, животному. Ребенок даже сам обычно тянется к доброте, нужно поддерживать его на этом пути.

Анастасия, 20 лет:

‒ Своим примером. Еще ‒ добрыми сказками, притчами, примерами святых людей, но в первую очередь ‒ достойным поведением родителей.

Александр, 32 года:

‒ Надо воспитывать в ребенке заботу, ответственность. Наш мальчуган отвечает за собаку, он ее выгуливает, кормит, играет с ней. Это хорошая школа воспитания, между прочим.

Мария, 69 лет:

‒ Важно, чтобы в семье царил мир. Потому что, если в семье разлад ‒ ребенку плохо будет, он будет переживать, нервничать. Ну, и еще надо рассказывать про добрые случаи из жизни, подавать пример хороший.

Юрий, 65 лет:

– С раннего детства начинайте приучать к чему-то светлому, чтобы была дружба с другими детьми, доброе отношение к ним. Очень нужна материнская любовь. Надо показывать правильное поведение, чтобы ребенок не задавался, не задирал нос. Раньше было безбожье, все это очень плохо повлияло на процесс воспитания. И оно, чтобы быть правильным, должно быть с Богом. У меня дед был верующий в советские времена, и отсидел за это 12 лет. Готовность пострадать за свои убеждения, веру – это тоже плод воспитания.

Света, 22 года:

‒ У меня, например, ребенок гиперактивный, поэтому я стараюсь его больше занимать разными полезными делами, покупаю ему еще энциклопедии какие-то. Доброте помогают научить поучительные сказки и мультики.

Иван, 30 лет:

‒ На школу не надейся, самому придется показывать пример. Как в семье воспитывают, такой и будет человек.

Сергей, 29 лет:

‒К детям нужно относится с большой добротой, так же, как и ко взрослым окружающим. И объяснять им необходимо все по-серьезному, рассказывать о главном. Начинать воспитывать необходимо с младенческого возраста, очень важен период до трех лет. Показывать нужно, что можно, а что нельзя, формировать поведение.

Больше всего ответов было о том, что детей необходимо учить собственным примером. Отрадно, что люди понимают главное: ребенка не обмануть одними красивыми словами, необходимо самому научиться жить и поступать по-доброму. О чем еще говорили? Воспитание – процесс непростой. Нужно уметь по-настоящему любить детей, но нельзя их излишне баловать, потому что такая неразумная «любовь» может оказаться «медвежьей услугой». Александр НИКОЛАЕВ

«Во внутреннем мире человека доброта — это солнце». Виктор Гюго

«Без доброты — подлинной теплоты сердца — невозможна душевная красота человека». Василий Сухомлинский

«Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни». Ральф Уолдо Эмерсон

Опубликовано в №45 за 2015 год.



