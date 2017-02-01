Новое в налоговом законодательстве

ОНЛАЙН-КАССА

*Что такое онлайн-касса?

Это сокращенное название получила автоматизированная система контроля за применением контрольно-кассовой техники, позволяющей осуществлять в автоматизированном режиме анализ полноты учета выручки (доходов).

*Объясните новый порядок перехода?

Статьей 7 Федерального закона от 03.07.2016 г №290-ФЗ предусмотрен поэтапный переход на применение ККТ(контрольно-кассовой техники), передающей информацию о расчетах через оператора фискальных данных в налоговый орган в электронном виде.

Так до 1 февраля 2017 года можно было осуществлять регистрацию ККТ по старым правилам и производить замену ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная). Срок применения такой машины до 01.07.2017 года. С 1 февраля 2017 года все регистрационные действия с ККТ осуществляются по новым правилам, т.е. нужно заключить договор с оператором фискальных данных и осуществлять через него их передачу в налоговый орган в электронной форме.

*Будут ли применять онлайн-кассу индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему и организации и предприниматели, являющиеся плательщиками ЕНВД?

Да, у предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ, будет еще целый год для перехода на новый порядок, для них он становится обязательным с 1июля 2018 года.

*В чем особенности применения ККТ?

А) предприниматели, применяющие УСН, ЕНВД и патентную систему ( за исключением предпринимателей, торгующих подакцизными товарами) вправе до 1.02.2021 г. не печатать на чеке и не передавать в ОФД данные о наименовании товара (услуги, работы);

Б) организации и предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа) вправе не применять ККТ, при условии выдачи покупателю по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета.

Перечень отдаленных и труднодоступных местностей орган государственной власти субъекта разместил на своем официальном сайте в сети «Интернет».

*Как будут осуществлять расчеты плательщики ЕНВД при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции в сельских местностях, а также розничной продажи пива и пивных напитков в городских и сельских поселениях?

Данная категория плательщиков вправе осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств, до 31.03.2017 года.

*Приказом Минкомсвязи РФ от 5.12.2016 г. № 616 «Об утверждении критерия определения отдаленных от сетей связи местностей установлен критерий для целей применения ККТ в режиме, не предусматривающей обязательной передачи фискальных документов в налоговый орган в электронной форме через оператора фискальных данных, им является численность населения указанных местностей. Численность населения не должна превышать 10 тысяч человек. Что можно об этом сказать?

Приказ утвержден, доведен до глав субъектов РФ для принятия соответствующих решений.

*Какие особенности учитывать налогоплательщикам?

Поскольку вся территория России хорошо обеспечена услугами связи, допускается при определенных условиях применения ККТ в автономном режиме, т.е без передачи информации о каждом расчете. При этом в фискальном накопителе собирается вся информация о расчетах, которая будет передана в момент закрытия либо перерегистрации ККТ

*К каким сервисам обращаться?

Основная информация размещена на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения ККТ»

Пункты приема деклараций по налогу на доходы физических лиц расположены по адресам:

632122, г. Татарск, ул. Ленина, 82, операционный зал, первый этаж, часы приема с 8.00 до 17.00 без обеда, пятница с 8.00 до 16.00,телефон 383-64-20-671;

632160, с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 9 второй этаж, кабинет № 11, часы приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48, пятница с 8.00 до 16.00, телефон 383-72-22-365.

632720 р.п. Чистоозерное, ул. Зонова,16, первый этаж, часы приема с 8.00 до 17.00 обед с 12.00 до 12.48, пятница с 8.00 до 16.00, телефон 383-68-91-251;