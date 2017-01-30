В период с 3 по 12 января в Татарске была совершена кража. Сорвав замок на входной двери частного дома по улице М. Горького, злоумышленник похитил печное литье, принадлежащее 39-летней хозяйке. Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей. Обнаружив пропажу имущества, хозяйка сообщила в полицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный ранее неоднократно судимый 29-летний сосед потерпевшей, у которого в ходе обыска была изъята часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.