В декабре 2016 г. в Татарском районе на автодороге «Иртыш» произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли пассажиры и водители. 11 декабря в тёмное время суток, водитель легкового автомобиля двигался по трассе с неисправной системой освещения, вследствие чего он не был замечен водителем движущегося навстречу автомобиля и, тот, совершая обгон, столкнулся с ним http://okolica.net/news/rayon/2081.html. В аварии погибли два человека. Причиной данного происшествия стала неисправность осветительных приборов транспортного средства, при которой эксплуатация автомобиля, согласно Правилам дорожного движения, запрещена. Кроме этого, 15 декабря около 12.30 на трассе «Иртыш» водитель грузового автомобиля, совершая обгон впереди идущего транспортного средства, не рассчитал дистанцию до движущегося по встречной полосе грузового автомобиля и совершил лобовое столкновение с ним. В результате ДТП водитель, нарушивший Правила дорожного движения погиб. Также, 26 декабря около 16.55 водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге «Иртыш», нарушив Правила дорожного движения, не убедился в безопасности выполнения манёвра обгона, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем, в результате ДТП водитель скончался на месте. 29 декабря на трассе «Иртыш» легковой автомобиль столкнулся с грузовиком с полуприцепом. В аварии погиб пассажир легкового автомобиля.

Чтобы обезопасить себя от неприятностей на дороге, необходимо придерживаться простых правил вождения: не делать резких маневров, придерживаться скоростного режима, выдерживать дистанцию, быть особо внимательным при совершении обгона, перестроения или объезда.

А.С. Силютин, зам. начальника СО МО МВД России «Татарский», майор юстиции