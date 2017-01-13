Рейтинг доступности 15 декабря опубликовал медиа-проект Griffon.

Уровень доступности метро в крупных городах определялся, исходя из соотношения средней заработной платы и стоимости проезда в подземке крупных городов.

В рейтинг попали 15 мегаполисов, в том числе семь российских городов: Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород.

Так, самое дешевое метро – в Пхеньяне – 0,3 руб., однако оно не самое доступное, потому что средняя заработная плата у жителей города в переводе на российскую валюту всего 608 руб. Самый дорогой проезд – в метро Лондона – 380 руб. Но, как уточняет издание, в лондонском метро сложная схема ценообразования – цена на билет разнится в зависимости от степени удаленности от центра, а также времени суток, в которое пассажир решил воспользоваться метро.

Самое доступное метро среди всех городов мира оказалось в Стокгольме, Токио и Шанхае.

Несмотря на то, что проезд в метро Стокгольма стоит в переводе на российскую валюту 83 руб., средняя заработная плата жителя столицы Швеции — 299 116 руб., на которую он может купить 2287 поездки.

В России самое дорогое метро в Москве (50 руб.), на втором месте – Санкт-Петербург (35 руб.), далее Екатеринбург (26 руб.), Казань и Самара (25 руб.), Новосибирск и Нижний Новгород (20 руб.).

Таким образом, новосибирское метро в общем рейтинге по дешевизне уступает место лишь Пхеньяну.

Несмотря на дешевизну проезда, по доступности метро в Новосибирске далеко не в лидерах, а занимает лишь девятую строчку в общем рейтинге и вторую – в российском. Средняя заработная плата в Новосибирске (исследователи опирались на данные Росстата за 2015 год) – 28 046 руб., соответственно на эту зарплату новосибирец может позволить себе 1402 поездки.

Самое доступное метро в России, согласно рейтингу, – в Екатеринбурге, где средняя заработная плата – 41 500 руб., на которую можно купить 1596 поездок. Следом за Екатеринбургом и Новосибирском идут Казань, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Замыкает список российских городов Самара, где на среднюю заработную плату 26 849 руб. можно купить лишь 1074 поездки.

Анна Богданова