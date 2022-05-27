У нас неоднократно спрашивали, когда мы сделаем новый выпуск «Точек на карте» про ту или иную маленькую деревню. Но дело в том, что в рамках этого документального цикла мы рассказываем исключительно об административных центрах сельсоветов, а маленькие населённые пункты обычно оставались в стороне. Хотя, мы всегда были уверены, что и там есть интересные люди, готовые рассказать о себе и о своей малой родине. Чтобы в этом убедиться, мы отправились в деревню Минино, где и сняли первый выпуск новой программы под названием «Тропинки».Будем считать, что этот проект младший брат документального цикла «Точки на карте». Теперь ни одно поселение Татарского района не останется в стороне от наших камер и микрофонов!Путешествие продолжается! Приятного просмотра!