Прокуратура Чановского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего заместителя главы Чановского района.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия в крупном размере).

По версии следствия, весной 2019 г. заместитель главы администрации Чановского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергетике, используя служебное положение, получил на территории Октябрьского района г. Новосибирска от директора ООО «Абсолют» в качестве взятки автомобиль «Хундай Туксон» (стоимостью 930 тыс. руб.).

Взятка предназначалась за незаконные действия, которые никто не вправе был совершать. В мае 2019 года чиновник подписал акт о вводе в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции (НФС) в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области, который подписывать не имел права.

Обвиняемый знал, что НФС была реконструирована со значительными отклонениями от проекта работ по заключенному в 2018 году муниципальному контракту.

Мужчина в полном объёме признал вину в совершенном преступлении. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по результатам которого в отношении бывшего главы Блюдчанского сельсовета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.