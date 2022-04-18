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18.04.2022 | 12:37
Информатор
141
Герой нового выпуска - руководитель народной (образцовой) студии Фантазия РДК Родина Мурат Чужаев.
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Источник:
День за днем
МО МВД Татарский: гражданам ДНР и ЛНР срок временного пребывания в РФ может быть продлен до года
Первый Оскар
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