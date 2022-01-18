Skip to content
Сегодня:
Завтра:
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
18.01.2022 | 10:58
Информатор
293
Герой нового выпуска проекта студии День за днем. Татарск Близкие люди - заместитель директора Центра помощи детям Татьяна Алексеевна Лопатина.
>
Источник:
День за днем
В отношении главы Татарского района прокуратурой возбуждено дело за нарушение в области финансов
В Чановском районе водитель перевернул БМВ на трассе Иртыш
Добавить комментарий (0)
Ваше имя:
*
Сколько 200 плюс 10?
В данный момент, комментариев нет.