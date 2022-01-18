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Герой нового выпуска проекта студии День за днем. Татарск Близкие люди - заместитель директора Центра помощи детям Татьяна Алексеевна Лопатина. 
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Источник: День за днем  

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