В праздник Крещения Господня, в народе есть обычай совершать омовения. Для всех желающих к этому празднику создаются специальные купели в естественных водоемах. Подготовка к празднованию Крещения Господня находится у спасателей на особом контроле.

Для предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций во время проведения праздничных обрядов на водоемах Новосибирской области в местах массового купания обеспечивать безопасность верующих будут спасатели аварийно-спасательных формирований, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и пожарно-спасательных гарнизонов, а также специалисты районных администраций, бригады скорой медицинской помощи и полиция. Дежурить во время крещенский купаний на территории региона будут 458 человек с привлечением 160 единиц техники, из них от МЧС России - 120 человек личного состава и 40 единиц техники.

В этом году в регионе оборудованы 33 купели, в том числе на реке Омь в Усть-Тарке.

Как уточняет администрация Усть-Таркского района, 18 января в 14 часов от храма Архангела Михаила до иордани состоится крестный ход. В 14.30 состоится освящение иордани. С 15 часов 18 января до 2 часов 19 января планируется работа купели. 19 января купель будет работать с 10.00 до 17.00.

Накануне торжественных мероприятий инспекторы ГИМС проверили безопасность этих объектов: провели осмотры территорий проведения мероприятий на соответствие их требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах, измерили толщину льда и определили максимально допустимую на него нагрузку.

«В период крещенских купаний необходимо соблюдать осторожность при выходе на лед, опасно выходить к проруби толпой, лед может иметь разную толщину и находиться на нем нужно с особой осторожностью. Купаться можно только в специально оборудованных местах», - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Спасатели предупреждают:

- категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте;

- не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;

- перед купанием категорически запрещено употреблять алкоголь;

- при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку;

- при спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы.

- следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд;

- после – разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю.

- запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых.

Неукоснительное соблюдение правил безопасности позволит обойтись без происшествий.



