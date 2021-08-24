Skip to content
Сегодня:
Завтра:
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
24.08.2021 | 07:00
Информатор
122
Этот проект посвящён людям, которые много лет живут и трудятся в нашем районе в разных организациях и предприятиях. Герой нового выпуска - механизатор ООО \"Колосок\" Алексей Чаунин.
>
Источник:
День за днем
Число пожаров в Татарске увеличилось по сравнению с прошлым годом на 9%
Это еще не конец света
Добавить комментарий (0)
Ваше имя:
*
Сколько 900 плюс 10?
В данный момент, комментариев нет.