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Этот проект посвящён людям, которые много лет живут и трудятся в нашем районе в разных организациях и предприятиях. Герой нового выпуска - механизатор ООО \"Колосок\" Алексей Чаунин.
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Источник: День за днем  

Михайлов

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