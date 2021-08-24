На 1 августа 2021 г. количество пожаров в г. Татарске по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 9%. Так, 24 мая 2021 г. произошел пожар в квартире по ул. 30 лет ВЛКСМ. В результате пожара погибла пожилая женщина - инвалид. Причина пожара – неосторожность при курении. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил устройства электропроводки и эксплуатации электрооборудования, а так же детская шалость с огнем. Немало способствуют возникновению и распространению огня наличие большого количества сухой травы, неисправность печного отопления.

Администрация г. Татарска обращается к гражданам с просьбой уделить в осенний период особое внимание мерам пожарной безопасности. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.