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Мне всегда везло на хороших людей. С одним таким человеком я и хочу вас познакомить. Эту хрупкую, интеллигентную женщину в нашем селе знает каждый. Она одна из долгожительниц нашего села. Когда-то она преподавала в школе и её уважительно называли по имени-отчеству - Раиса Ефимовна (хотя по паспорту она Ираида). С ней мы знакомы уже более 45 лет. Она была уже известным в нашем районе учителем, когда я ещё только начинала свой путь в профессии. Затем она переехала жить в наш многоквартирный дом и стала моей соседкой. Познакомившись с ней поближе, могу сказать, что, несмотря на свой преклонный возраст, она находится, как говорится, «в добром здравии и при хорошей памяти». Она очень много помнит о своём детстве и юности, пришедшейся на годы войны, о людях, с которыми её сводила судьба. И своими воспоминаниями она щедро делится с окружающими.

Г.А. Бакина, ветеран педагогического труда





Из воспоминаний труженицы тыла Ираиды Ефимовны Гусевой

Летом 1939 г. наша семья переехала в Татарский район из Ярославской области и поселилась в посёлке Сибиряк, что тянулся вдоль железной дороги на целый километр и входил в состав совхоза «Первомайский» (тогда он назывался совхоз №253). Папа мой был потомственным железнодорожником. В семье нас было три сестры, я самая младшая. Мы жили в центре посёлка напротив вокзала. В сентябре я поступила учиться в 5 класс Первомайской школы.

Одно из самых ярких впечатлений довоенного детства – это прогулки по бровке вдоль железнодорожного полотна. В те годы электричек ещё не было, зато три раза в неделю через разъезд Лагунака проходил поезд дальнего следования «Барнаул – Москва». Вот и ходила, как на праздник, из Сибиряка и совхоза молодёжь на вокзал, чтобы встретить и проводить поезд. Было весело. Прохаживаясь, пели песни, по-детски дурачились, а потом те, кто постарше, шли в клуб. Клуб был старый, но жизнь в нём кипела. Демонстрировались фильмы, по праздникам силами местных энтузиастов ставились концерты: звучали песни, разбавляемые танцевальными и гимнастическими номерами (так называемые «пирамиды»), стихами, интермедиями. Очень популярны были частушки на злобу дня. Зрители не жалели ладоней, чтобы выразить своё восхищение происходящим на сцене. Могли и освистать, если по каким-то причинам номер не понравился. Затем веселье плавно перетекало в фойе. Тон задавали Пелагея Шипицына, Анисья Бугай, Анна и Ольга Мокрицыны, Мария и Марина Браун, Раиса Коваль, Груня Анисимова, Елена Рощина. Днём они ударно трудились на производстве, ну а уж вечером …не жалели ни голоса, ни ног. Уж таких певуний и плясуний надо было ещё по всей округе поискать! Часто по вечерам со стороны совхоза, с Теребиловской улицы аж до самого Сибиряка доносилось задушевное пение этих удивительных женщин, которые собирались на чьей- либо лавочке на посиделки. Мои родители удивлялись: «Надо же, в какой певческий совхоз мы попали». Потом я и сама стала одной из активных участниц художественной самодеятельности в нашем селе. Но это было потом. А тогда …

Я перешла в 7 класс, когда началась война. Кончилось беззаботное детство. На фронт уходили не только мужчины, но и женщины. В 18 лет добровольцем на фронт в 1942 г. ушла моя старшая сестра Милентина Гусева, а вместе с ней ещё четверо девчат: Нина Бакина, Ада Полянская, Надя Полозова, Тося Киселёва. Какое счастье, что пройдя жестокими дорогами войны до самой победы, они вернулись домой живыми и невредимыми. Именно они и стала для меня образцом мужества и патриотизма.

Военные годы стали тяжёлым испытанием не только для тех, кто сражался, кто оказался «под немцами» в оккупации, но и для тех, кто жил в глубоком тылу. Как поётся в известной песне: «В Сибири не было войны. Но мы спокойных дней не знали и, русским мужеством полны, в снегах заводы поднимали…».

Мне эти годы запомнились не только горьким плачем во время проводов на фронт или получением похоронок (их в село пришло более полутораста), но и тяжким трудом. Нас, подростков 12-13 лет, поставили ухаживать за овощами и ягодами в общественном саду на Краснополье. Мы вели полив, рыхление, прополку, собирали урожай овощей и ягод. Трудились на совесть, потому что понимали: надо ковать победу, помогая взрослым. А девушки постарше заменили ушедших на фронт мужчин - стали работать трактористками Татьяна Ерохина, Ксения Седымова, Мария Федоркова, Александра Григоренко и другие.

Особенно запомнилось мне лето 1943 г. Нашу бригаду из восьми человек (шесть девочек и двое мальчиков) поставили возить на быках траву на силос. Ох, и намучились мы с этими быками. Полуголодные, плохо одетые, почти у всех отцы на фронте, матери с утра до ночи на совхозных работах, а дома и огород, и хозяйство. У нас бригадиром был Александр Гук, неграмотный мужчина, которого по какой-то причине не взяли на фронт. Мы звали его дядя Санько. Так вот он нас жалел, помогал, чем мог. Однажды случилось ЧП. После обеда в жару мы решили немного передохнуть и прилегли в тень кустов, незаметно для себя задремав. Задремал и дядя Санько. В это время проверить, как у нас идут дела, подъехал А.В. Зайцев, наш директор. Он и разбудил нас, но не отругал, а спокойно объяснил, как важна работа, которую нам поручили. Дядя Санько всю вину взял на себя. Было, конечно, стыдно. Мы заверили Зайцева, что такое больше не повторится. Это стало для нас хорошим уроком. Потом дядю Санько перевели на другую работу, а нам в наставницы дали тётю Полю Шипицыну, к тому времени уже овдовевшую, оставшуюся с малыми детьми на руках. Она как никто понимала нас и тоже жалела, а мы в свою очередь жалели её, старались не подводить.

И ещё вспоминается один случай, едва не стоивший мне жизни. В этот день мы с Олей Рощиной и другими ребятами работали на зерноскладе. Веяли зерно вручную. Дотянуться до ручки веялки нам не хватало роста, подставляли ящики. Чаще работали лопатами, чтобы зерно не «сгорало». Нас с Олей поставили к окну. К складу подходили машины одна за другой, вставляли в окно рукав и ссыпали зерно внутрь. Поток зерна был настолько сильным, что нас свалило с ног и стало засыпать зерном. Мы испугались и громко закричали. Нас услышали, остановили разгрузку, помогли выбраться наружу. Больше на такую работу нас не ставили.

Работали мы в основном в летний период, да весной и осенью в свободное от учёбы время. В остальное время была школа. Ведь занятия никто не отменял. Но мало того, мы ещё успевали не только хорошо учиться, но и петь в хоре, который организовала для учащихся 5-8 классов эвакуированная в наше село Любовь Ивановна Муратова. Ни один концерт в клубе не обходился без нашего участия. Нам нравилось выступать на сцене, доставлять людям радость. Это ощущение «нужности людям» я пронесла через всю последующую жизнь.

Когда начался новый 1943-1944 учебный год, из 32 учеников в 9 класс поступило только 12. Остальные (в основном мальчики) пошли работать. Время было трудное. В хозяйстве нужны были рабочие руки. Я снова села за парту. Учителя были в основном из числа эвакуированных, комиссованные из армии в связи с тяжёлыми ранениями: Константин Карпович Новиков, Иван Иванович Полянский, Прасковья Семёновна Леонова и др. Они обучали нас не только своим предметам. Их уроки были для нас уроками жизни.

Известие о победе над фашистской Германией мы встретили прямо за партами. Нашу радость нельзя передать словами. Мы всей школой устремились в клуб, где проходил стихийный митинг. Сколько было радости, сколько было слёз!

В этом же году я начала свою трудовую деятельность. Но сначала было поступление в Татарское педагогическое училище. Сдав вступительные экзамены и прослушав курс лекций, мы отправились по школам. Так я стала учителем начальных классов в Неудачино. Через год меня перевели в школу при Степановской МТС, т.к. с фронта вернулся Яков Яковлевич Штеффен, преподававший в Неудачино до войны. В Степановке я проработала один год. Срочно понадобился учитель, взамен заболевшего, в Платоновскую школу. Так я оказалась в Платоновке и с 1947 по 1953 год совмещала работу учителя с должностью заведующей школой. Ходить из Первомайки в Платоновку приходилось пешком туда и обратно, так как транспорта никакого не было. Но я любила свою работу, и мне это было не в тягость.

В 1952 г. было построено новое здание школы в с. Первомайское, и директор школы Е.М. Чернова вместе с директором совхоза А.В.Зайцевым, помогли мне перебраться в родной совхоз. В должности учителя начальных классов я проработала более 30 лет. Работала добросовестно, была первой в районе участницей экспериментальной площадки по внедрению новой учебной программы. Эксперимент длился 3 года и завершился успешно, за что, после обобщения опыта, я была награждена орденом «Знак Почёта». Затем были другие награды, в том числе звание «Отличник просвещения».

Всё это время я не расставалась с художественной самодеятельностью и общественной работой. В течение 15 лет избиралась секретарём партийной организации школы, входила в состав парткома совхоза, была депутатом Платоновского сельсовета нескольких созывов.

В 1954 г. готовился к сдаче новый клуб, к его торжественному открытию готовился концерт. Участие в нем приняли многие коллективы: ферма №1 под руководством управляющего Лаврентия Андреевича Сухова, больница, школа и др.организации. Концерт вылился в общесовхозный праздник с частушками, песнями, плясками. Веселились, как говорится, и стар и мал.

В клубе демонстрировались кинофильмы, на сеанс пробиться было невозможно – столько было желающих. Впоследствии, чтобы удовлетворить желание всех, сеансов стало три в один день. До тех пор пока не закрыли кинобудку, киномехаником работал Михаил Евсейчик, ему помогала супруга Антонина. Меня избрали председателем клубного совета (на этом посту пробыла до 1958 г). Постепенно расширялось число участников художественной самодеятельности. Был организован инструментальный ансамбль, куда входили: О. Эреб, Н. Бородавкин, А. Келлер, А. Гардер, А. Сухов, Л.И. Первов и др. С концертами выезжали в соседние сёла. Чаще всего на школьной грузовой машине, а в Колонию так вообще пешком по шпалам.

Так продолжалось до 1983 г., до моего ухода на пенсию. Просто сидеть дома я не могла: вместе с А.С. Рыбаком нас избрали в Совет ветеранской организации совхоза, и мы решили организовать хор ветеранов войны и труда. В него вошли 17 человек. Репертуар составляли военные, лирические, шуточные песни, также читали стихи и монологи, ставили сценки на злободневные темы. Принимали участие в районных и зональных смотрах и всегда имели успех.

Часто вспоминая прошлое, понимаю, как мне повезло: какие прекрасные люди меня окружали. Убелённые сединой, а сколько в них было весёлья, задора, энергии, добросердечия! Хочу выразить благодарность Якову Панкрацу, художественному руководителю хора, за терпение к нам и поддержку.





И.Е. Гусева - в центре

Сегодня мне уже 92 года. Жизнь, считай что, прожита. Но оглядываясь назад, могу сказать, что прожита она не зря. Остались бывшие коллеги и благодарные выпускники, которые не забывают поздравлять с праздниками, часто приглашают в школу на классные часы и другие мероприятия. Конечно, здоровье уже не то, но я радуюсь каждой минуте, отпущенной мне, каждому солнечному дню, каждой улыбке.