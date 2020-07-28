Дорогие друзья! Состоялась долгожданная премьера фильма «Спасибо, Доктор!», посвященная конкурсу народного признания среди пациентов. Так мы хотим сказать спасибо докторам, чей труд очень важен и необходим в наше время!

Если вы не успели ещё посмотреть наш фильм, то сделайте это прямо сейчас, ведь наша картина говорит о важных вещах, раскрывая врачей с абсолютно другой стороны. Они искренне делятся своими чувствами, эмоциями, переживаниями, которые возникают в процессе работы с пациентами.

Врач также искренне радуется победе над болезнью, как и пациент, ведь это нелегкий труд, который иногда подвержен огромному риску, поэтому слово «Спасибо!» для доктора – это ценная награда.

Организаторами конкурса являются Новосибирская региональная общественная организация поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф», министерство здравоохранения Новосибирской области, общественная организация «Новосибирская областная ассоциация врачей», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Конкурс проходит в рамках реализации проекта «В единстве — сила!» при поддержке Фонда президентских грантов.