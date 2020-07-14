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14.07.2020 | 11:15
Информатор
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В новом подскасте от Околицы председатель ТСЖ в городе Татарске Светлана Анатольевна Тархова расскажет о своей деятельности и жизни товарищества собственников жилья.
В Татарском районе на 14 июля выявлен 71 больной коронавирусной инфекцией
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