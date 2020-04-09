«Человеческое сердце» – сколько поэзии в этих словах! Но для доктора-кардиолога наш ретивый движок в груди – это не только возвышенный символ, но и хрупкий механизм, который нужно научиться «ремонтировать». Среди людей, которые могут искусно подлатать «мотор» в городе Татарске, наверное, наиболее известна Галина Александровна ХОРЗОВА. Подумать только – 40 лет в профессии! Понятно, что нам захотелось пообщаться с врачом и разузнать много чего интересного.

ИЗ БИОГРАФИИ. Галина Александровна родилась в Татарске, училась в школе №6 (ныне лицей). Поступила в Новосибирский государственный мединститут (факультет «Лечебное дело»), который окончила в 80-м году. С 1 августа 1980 года по сегодняшний день работает в Татарской ЦРБ, меняя только специальности.

Когда первокурсница Галина пришла в первый раз в анатомичку и увидела серые столы и человеческие препараты (части тела – прим. ред.), она пришла к своим родственникам (жила у них на квартире) и сказала: «Нет, ТУДА я больше не пойду – мне не понравилось!». Родные успокоили: «Ну, поучись хоть один семестр, Галя, а потом переведем тебя в пединститут». Однако за месяц она вполне освоилась, и менять место учебы не пришлось. – За анатомическим столом стояла бутылка с лимонадом, лежали булочки. Студентам нужна энергия – мы таскали с собой тяжелые атласы. Короче говоря, быстро привыкаешь ко всему, – признается врач.

В другой профессии она себя, как честно признается сегодня, не видит. Удивительно, но у Галины Александровны детская мечта была не о медицинской карьере – она писала стихи, хорошо рисовала и хотела стать журналистом, а еще больше – геологом. Но от этой стези ее оградил отец, сказав: «Если пойдешь – учись там сама (и работай)!» В итоге в геологию пошел брат нашей героини. Как же пришла к ней мысль о том, чтобы стать врачом? Когда девочка училась в 6-м классе, у нее тяжело заболел дедушка (сердечная патология). А потом у одноклассника умерла мама… Эти скорбные события и подтолкнули школьницу к размышлениям о важности врачебной помощи. И вот так, постепенно, к ней пришло решение стать врачом-кардиологом. Поступила она без труда, потому что училась отлично. А когда Галина окончила вуз и вернулась в родной город , начала работать участковым врачом в Татарской ЦРБ. Но вскоре зав. отделением перевела молодого специалиста (и несколько других интернов) в отделение, чтобы было больше практики. Юному врачу дали 30 пациентов – в старой больнице в одной палате в то время лежало 15 человек.

– Пока одну палату такую обойдешь – уже в полуобморочном состоянии, а нам давали сразу две. Реанимация тогда находилась через дорогу. Если больной был тяжелый – мы хватали носилки и бегом… И днем, и ночью, и в дождь, и в снег тащили по лестнице больных на второй этаж хирургии. Сейчас условия по сравнению со старыми – это земля и небо.

Как признается доктор, каждый случай в ее практике – запоминающийся. И всякий – не похож на другой. В неотложной кардиологии есть возможность оказать огромную помощь больному в критической ситуации. Упомянула доктор в нашем разговоре и одну из конкретных операций – лизис тромба (растворяют тромб в коронарных сосудах – прим. ред.). Но решив конкретные задачи, приходится выкидывать их из головы, а иначе просто не хватит «оперативной памяти».

– Мы решаем и транспортные вопросы, отправляем больного либо в институт патологий, либо в региональный сосудистый центр. И до утра думаешь: как же он доехал? Наша задача – правильно применить медицинский стандарт к конкретному больному. Я очень рада видеть людей, которые приезжают с решенными проблемами, у них другое качество жизни, другие лица – конечно, это радует. Атмосфера в коллективе первично-сосудистого отделения хорошая, дружеская. Сотрудники не упускают шанс пообщаться и в свое свободное время, например, иногда ходят в кинотеатр. «Мне кажется, что медики – это очень коммуникабельный народ», – улыбается кардиолог.

За трудовые годы у Галины Александровны было немало должностей: в 86-м она прошла обучение по неотложной кардиологии и совмещала одновременно участок и работу кардиолога. Затем в течение года врач была замом по КЭР (по клиникоэкспертной работе). А в 2011 году ей предложили специализацию по первичной кардиологии, и с мая доктор стала работать в первичном сосудистом отделении кардиологом. В прошлом году Галина Александровна прошла специализацию по УЗИ. Она не «узист», но собственных пациентов успешно осматривает при помощи этой технологии. И мы перечислили далеко не все ее должности и трудовые обязанности! Интересный факт: в семье врача почти все взрослые домочадцы прыгали с парашютом. Это ли не говорит об умении каждого из них принимать смелые решения? Муж кардиолога – десантник; в студенческое время медик ходила в парашютную секцию и имеет целых три прыжка с парашютом, а у их сына – 6 прыжков! «Дочь оказалась наиболее благоразумной из нас – не прыгала», – смеется доктор. У старшего сына Алексея за плечами Ивановский энергетический техникум, но сегодня он занимается пошивом одежды для байкеров.

У дочери Ксении, которая окончила НЭТИ и работает энергетиком, двое детей, а у сына – трое. Старшая внучка кардиолога учится в школе при университете, скоро сдает ЕГЭ и собирается стать генетиком. Бабушка и дедушка регулярно общаются с внуками: по ватсапу, телефону и в гостях. «Летом вся веселая компания собирается у нас во время о город ного сезона», – радостно признается медик. В душе Галины Александровны теплится огонек веры в Бога, она обращается к Нему молитвой, но «дорогу к храму», к воцерковлению пока еще не нашла. «Наверное, что-то особенное должно в душе произойти, чтобы к этому прийти», – искренне рассуждает о вечных вопросах доктор. Интересно, что у кардиолога в роду был украинский дедушка Тимофей, которого посадили в 37-м году – он, будучи председателем колхоза и верующим человеком, отказался сбрасывать колокол с храма. Стоит упомянуть и о том, что врач любит путешествовать, общаться и смотреть спортивные соревнования, она очень открытый человек, который удивительно легко приобретает новые знакомства.

40 лет помогать больным пациентам и непрестанно совершенствоваться в своем деле – это непростая задача, с которой прекрасно справляется наша героиня. Спасибо вам, Галина Александровна!

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №9 2020 г.