По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области по ситуации на 11 утра 9 апреля врачи зафиксировали ещё пять случаев заболевания опасной инфекцией. Заболевшие COVID-19 – две женщины и трое мужчин. Обе сибирячки являются членами семьи больного, у которого диагноз подтвердился ранее. Один сибиряк прилетел из Таиланда, второй прибыл из Турции самолётом через Москву, третий прилетел из Москвы. Медики уже установили круг контактов всех заразившихся. Сейчас специалисты выходят с ними на связь, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус. Таким образом, на сегодняшний день в Новосибирской области 18 официально подтверждённых случаев заболевания опасной инфекцией.

upd: Минздрав области приводит следующую статистику по путям заражения: