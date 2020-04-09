По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области по ситуации на 11 утра 9 апреля врачи зафиксировали ещё пять случаев заболевания опасной инфекцией. Заболевшие COVID-19 – две женщины и трое мужчин. Обе сибирячки являются членами семьи больного, у которого диагноз подтвердился ранее. Один сибиряк прилетел из Таиланда, второй прибыл из Турции самолётом через Москву, третий прилетел из Москвы. Медики уже установили круг контактов всех заразившихся. Сейчас специалисты выходят с ними на связь, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус. Таким образом, на сегодняшний день в Новосибирской области 18 официально подтверждённых случаев заболевания опасной инфекцией.
upd: Минздрав области приводит следующую статистику по путям заражения:
3 человека прилетели из Москвы
3 – близкие контакты с инфицированными родственниками
2 – Великобритания
2 – Таиланд
1 – Швейцария
1 – ОАЭ
1 – Франция
1– Италия
1 – Турция
1 – Германия
1 – Италия, Франция, Швейцария. Нидерланды
1 человек – не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.
3 – близкие контакты с инфицированными родственниками
2 – Великобритания
2 – Таиланд
1 – Швейцария
1 – ОАЭ
1 – Франция
1– Италия
1 – Турция
1 – Германия
1 – Италия, Франция, Швейцария. Нидерланды
1 человек – не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.
Источник: Вести-Новосибирск