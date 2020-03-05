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05.03.2020 | 07:57
Информатор
226
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Источник:
Газета "Сибирская околица"
Депутаты горсовета Татарска избрали главу города
В Чановском районе на трассе "Иртыш", налетев на ограждение, погиб водитель праворульного грузовика
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