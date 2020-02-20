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20.02.2020 | 13:25
Информатор
146
Встречайте новый подкаст! Мы пообщались с юной спортсменкой из Татарска Мирославой Кимолаевой.
#Сибирская_околица
#Околица_подкаст
#
Спорт
Источник:
Газета "Сибирская околица"
В Татарском районе увеличилось количество пожаров
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