– Осенью жители Татарска задают вопросы о том, как работает воскресная школа. Поговорить об этом мы пригласили матушку Наталью СОЛОВЬЕВУ, руководителя воскресной школы при Покровском храме

– Хочется немного узнать об истории воскресной школы, когда она начала функционировать?

– Воскресная школа началась, когда мы с батюшкой приехали в Татарск в 1996 году. Первые дети, которые тогда учились, выросли и стали нашими прихожанами. Тогда занятия проходили в районном Доме культуры, куда нас милостиво пустили. Церковь тогда располагалась на окраине города – на ул. Каратканской, поэтому ходить туда в школу было бы не очень удобно.

А вот ДК могли посетить все, и очень близко было ходить ребятишкам из детского дома. Когда был построен Покровский храм, я родила ребенка и перестала проводить занятия с воспитанниками. Тогда руководителем школы стала Мария Степановна Попова, Царствия ей Небесного! Сейчас у нас четыре преподавателя: ваша покорная слуга, рисование и рукоделие ведет иконописец Анна Николаевна Новикова, музыку и пение – Татьяна Васильевна Романова, педагог детской школы искусств, и со страшей группой и молодежью работает Елена Николаевна Зыкова.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе разных возрастных групп.

– В прошлом году приходило много малышей со своими братьями и сестрами, совсем маленькими. Теперь они подросли, и мы решили создать отдельную группу для малышей. Она включает возраст с трех до шести лет. Занятия проходят по субботам. Для малышей – два вида занятий. На одних мы узнаем что-то о православной вере, учимся правильно креститься, запоминаем краткие молитвы, смотрим иконы, рассказываем о праздниках, к Рождеству Христову и Пасхе мы будем учить колядки и стихи. Второй вид занятий – прикладные. Дети делают аппликации и поделки. Они занимаются этим с большим удовольствием. Посмотреть на их работы можно в притворе (холле) храма.

В воскресный день у нас занимаются средняя (7-10 лет) и старшая (11 +) группы. Совместное музыкальное занятие для ребят проводит Татьяна Васильевна, а затем они учатся в разных классах. Со средними занимаемся я и Анна Николаевна, а со старшими – Елена Николаевна. Более взрослые дети могут изучать церковнославянский. Есть и еще одна уникальная возможность для всех – поучиться колокольному звону.

– Если человек захочет записаться в воскресную школу, что ему нужно сделать?

– Можно прийти к началу занятий или позвонить мне по телефону 8-913-714-1577. Записаться сможет любой желающий: крещеный или некрещеный. Бывают случаи, когда родители записывают ребенка и сами приходят с ним на занятия, слушают, потому что у них нет элементарных знаний, которые им нужны.

– Есть ли у вас какая-то внеучебная деятельность?

– В прошлом году самыми запоминающимися мероприятиями были не только праздники и подготовка к ним, но и поездка на слет воскресных школ в г. Куйбышеве (Каинске). Дети познакомились с историей города, увидели выступления ребят из других воскресных школ, подружились, помолились вместе. Очень познавательной была экскурсия в Каинске: я сама узнала много интересного, хотя когда-то целый год жила в этом городе. Кроме того, мы побывали в храмах г. Омска и в Ачаирском монастыре, искупались в святом источнике, приложились к святыням. Детям такие маленькие путешествия очень запоминаются, осталось много забавных фотографий. Если говорить о более ранних поездках (в разные годы) – мы посещали р. п. Чаны, р. п. Чистоозерное, с. Усть-Тарку, Барабинск. Буквально в прошлом году по предложению Татьяны Романовой был создан ансамбль ложкарей – дети были в восторге.

Еще наши воспитанники участвовали в совместных мероприятиях с юнармией, важные вещи им рассказывал Олег Владимирович Науменко, председатель Российского союза ветеранов Афганистана. Стоит сказать, что иногда к детям приходят казаки местного хутора, которые говорят об истории и традициях казачества в Сибири.

– Как думаете, что помимо знаний приобретает ребенок, который начинает ходить в воскресную школу? Как меняется его характер?

– Я помню, когда мне было года 4, я стала спрашивать у старшей сестры, что будет после того, как я умру. И брат старший мне подсказал, что меня закопают в земельку и я буду лежать там и не буду двигаться, видеть, слышать… И у меня начался такой рев, что они меня не могли успокоить и сами не рады были, что так ответили. Я запомнила, как картинку, что лежу на диване и рыдаю. Это я рассказываю вот к чему: детям взрослые вопросы тоже часто приходят в голову. Даже самым маленьким. Лучше, когда ребята знают, что они живут не просто 70-80 лет, что у них есть вечная душа. И от того, как они проживут свою жизнь на Земле – зависит их вечная жизнь. Малыши чисты сердцем, и они понимают, что не может быть так: прожил жизнь, закопают – и все, на этом конец. В опасных ситуациях, когда им страшно, они могут помолиться, сказать: «Господи, помоги мне!» или «Пресвятая Богородица, спаси!» И это даст им защиту. На занятиях они учатся просить прощения, узнают о том, что нужно всегда с уважением относиться к своим родителям, быть послушными. «Почитай родителей, и хорошо тебе будет, и долголетен будешь на земле». А сейчас у многих взрослых людей в жизни беды из-за того, что они плохо относились к родителям и старшим. С правильными знаниями и детям жить легче, и взрослым проще их воспитывать.

– А что можно сказать о вопросах духовной безопасности?

– Когда ребята вырастают и уезжают в другой город, они оторваны от семьи и видят массу всего… И именно духовный стержень даст им возможность устоять перед обрушившимися на их голову соблазнами. Это защитит их не только от наркоманов и преступных организаций, но и от сект, псевдорелигиозных деятелей, которых, к сожалению, развелось немало… – А как Вы пришли к вере? – Покрестилась я в 89-м, когда мне было 15 лет. Тогда у нас был единственный действующий Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске. Мы жили в Академгородке, там лес прекрасный... Гуляли как-то по лесу с собакой, и я внутренне ясно ощутила: не может быть, чтобы оно вот так красиво всё САМОЗДАЛОСЬ. И говорю маме: «Давай покрестимся!»

Попасть в воскресную школу – эта святая возможность была дана не каждому человеку. Уверен, не надо бы упускать ее…

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №40 (2019 г.)