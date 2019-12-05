В Татарском районе существует замечательный фольклорный ансамбль «Возрождение». Его основателем является Галина Михайловна Попова, учитель русского языка и литературы, которую мы попросили рассказать об очень интересном и полезном занятии – исполнении фольклора.

Фольклорный ансамбль «Возрождение» был образован в 2011 г. при МАУ РДК «Родина» г. Татарска под руководством Галины Михайловны. В ансамбле 5 человек, коллектив активно изучает местный фольклор (с. Новомихайловка, д. 2-я Степановка) по архивным материалам и записям. Участники стараются сохранить традиции аутентичного пения названных сёл. Ансамбль ведёт активную гастрольную деятельность, является лауреатом областных, всероссийских, международных, региональных фестивалей, конкурсов: «Мельниковские чтения», «Сибирская глубинка», «Сибирские мотивы», «На Кирилла и Мефодия», «Золотая Сибирь», «Традиция», «Деревенька», «Красота» – и др. Участники: Людмила Максимовна Закирова – 69 лет; Антонина Максимовна Рожкова – 64 года; Людмила Ивановна Ершова – 63 года; Анатолий Семёнович Добренко – 79 лет и Галина Михайловна Попова – 51 год. Ранее в ансамбле участвовали А.В. Еремейченко (к сожалению, её больше нет с нами) и Н.В Костюченко (переехала из Татарска к детям в Сочи). 20 июня 2019 года коллективу присвоено звание народный.

– Галина Михайловна, нам хочется узнать больше подробностей о деятельности вашего ансамбля.

– Фольклорный ансамбль «Возрождение» – это моё детище, в Татарском районе я открывала это направление. Мы не просто поём, мы изучаем нашу певческую традицию, своего рода краеведение, историю жизни наших предков в песнях. Раньше самородки были в почете. Профессор Мельников и меня называл самородком... Я не могу о себе говорить громко в этом направлении. Я с детства пела фольклор в семье. У нас в семье десять детей, мы с родителями пели каждый день вечерами или за «нудной» работой (обрабатывали шерсть, пряли...). А в студенчестве я пела в фольклорном ансамбле при НГПИ под руководством фольклориста-музыковеда Е.В. Тюриковой.

Родители мои играли на струнных инструментах, прекрасно пели... И я создала этот ансамбль в память об ушедших моих родителях, а также ушедших бабушках и дедушках сел Кочнёвка, я там работала при школьном музее (история села, фронтовиков, тружеников тыла в памяти и временами будоражит меня), Новомихайловка и 2-я Степановка Татарского района. Переселенцы последних двух сёл из Черниговской губернии передали нам ту нематериальную культуру, которую мы несём сейчас народу.

Мне было трудно разучивать с моим немногочисленном коллективом эти песни... Им было тяжело привыкнуть к своеобразной орфографии, манере исполнения, поэтому приходилось работать с ними и на дому вечерами (я учитель и днём мне было некогда).

Развитию нашего коллектива способствует помощь специалистов из Областного центра русского фольклора и этнографии Т.Ю. Мартыновой, Н.В. Леоновой, Л.В. Суровяк, О.И. Выхристюк.

– А как пение фольклора влияет на душевное состояние человека?

– Звуки имеют огромное влияние на человеческую психику и на организм в целом: как разрушительное, так и созидательное. Занятия фольклорным пением и изучением народных традиций – это развитие музыкальности, это влияние на души детей через слух и воспитание добрых людей. Звучание народной песни влияет на гармонию душевного состояния.

Хотелось бы, чтобы мои ученики, дети и взрослые, со временем стали носителями фольклора. Честно сказать, я сама не знаю, возможно ли это в эпоху гаджетов и мобильных телефонов, но очень хочется верить, что с возрастом, особенно женщины, будут терять интерес к мобильным телефонам и телевизору и будут желать петь в разных жизненных ситуациях.

– Наверное, фольклор лучше всего впитывается благодаря семейным традициям. Расскажите, пожалуйста, немного о Вашей семье, о детских воспоминаниях.

– Родилась, училась я в школе села Кочнёвка. Всё детство прошло в этом селе. Село очень красивое... Река огибает его с одной стороны, с другой – красивый лес.

Отец Михаил Алексеевич Самойлов прошёл всю войну, замечательный кузнец, славился мастерством во всей округе, играл на гитаре, балалайке, мандолине, красиво пел, плясал… Клавдия Александровна Самойлова, моя мама, виртуозно играла на гитаре-семиструнке, балалайке, с 12 лет она пошла работать почтальоном, поскольку была старшей в семье, надо было помогать овдовевшей (отец погиб на фронте в 1942 г.) матери кормить братьев и сестёр. Мои родители 55 лет прожили вместе, воспитали 10 детей. Все получили образование, пятеро имеют высшее. Каждый день был в труде, но, несмотря на занятость на работе, тяжёлый сельский быт и условия, родители часто гастролировали, их просили участвовать в концертах дуэтом, потому что уж очень красиво они играли на балалайке и гитаре… Нас научили с детства держать партии в песнях.





– А кем работают Ваши дети? Они помнят о традициях своих предков?

– У меня два сына. Иван – старший – работает сейчас в ПАО «Совкомбанк» г. Новосибирска специалистом. Сергей – инженеромтехнологом в компании по производству опалубки и строительных лесов в Новосибирске. В школьные годы они занимались родословной: расспрашивали дедушку и бабушку о прошлой их жизни. Писали они не ради диплома в конкурсе, а для того, чтобы узнать свои корни, чтобы было что рассказать своим детям и внукам.

– Какие качества Вы больше всего цените в людях?

– «В доброте и милосердии – есть смысл жизни», именно эти качества на первом месте… Ценю тех людей, в ком есть стремление совершать добрые дела, милосердие, человечность, умение прийти на помощь нуждающимся в ней, быть благородным в жизни.

– Вы верующий человек? Бывает ли, что задумываетесь о вечной жизни, о Боге?

– Сейчас мне всё ближе фраза Льва Николаевича Толстого: «Живи в поисках Бога – и Бог не оставит тебя». Да, я прошла путь от октябрёнка до комсомолки. Но в душе всегда была вера в Бога. Это впиталось в нас с материнским молоком. В нашем доме и доме бабушки всегда был Красный угол. Нас мама с трепетом научила относиться к иконе. Каждое утро, собираясь в школу, заставали маму за молитвой…

– Что можете сказать о творческих планах коллектива?

– Сейчас я переехала в Новосибирск – очень скучала по своим детям. С ансамблем при ДК «Родина» продолжаю работать. Приезжаю на репетиции, разучиваем новые песни, готовимся к очередным фестивалям и конкурсам…

Беседовал Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №42 (2019 г.)