«Есть точные предметы – математика, физика, химия, а ОБЖ – это жизненная наука, наука жизни». Именно так считает педагог из лицея г. Татарска Василий Валерьевич ПРОТАСЕВИЧ. Сложно ли ему учить школьников этой науке, каким путем он шел к своей профессии? Ответы на эти и многие другие вопросы мы узнали, побеседовав с интересным человеком.

ИЗ БИОГРАФИИ. Василий рос в семье, где было четверо детей, у него два старших брата: Стас и Павел – и младшая сестренка Наташа. Они с родителями жили в Кыргызстане. Там мама и папа работали на электротехническом заводе до 1992-го. Затем семья переехала в Сибирь, в село Новомихайловка, где мама устроилась санитаром, а отец трудился в сфере животноводства. Вася закончил школу в селе и пошел учиться в 75-е училище г. Татарска, где получил профессию шофер-тракторист. Затем попал в ряды Российской армии, в мотострелковую часть. Побывал в горячей точке и после дембеля вернулся жить в деревню, женился. Он немного поработал в колхозе, а затем его выбрали специалистом по делам молодежи. Так как Василий начал работать в сфере образования, появилась необходимость получить соответствующую профессиональную квалификацию, и поэтому в 2004-м он поступил в педучилище. За два года окончил учреждение по программе экстернатуры. В 2009-м Василий поступил в Куйбышеский университет, где получил высшее педагогическое образование, учебу пришлось совмещать с работой.

На мой вопрос о том, как он стал учителем технологии и ОБЖ, педагог ответил: «Оказался в нужное время в нужном месте». И уже три года он отработал в лицее. А в Татарске – только два года.

– Целый год мы с супругой каждый день ездили из Новомихайловки в Татарск, пока подыскивали жилье. А потом окончательно переехали в Татарск.

С 5-го по 11-й класс школьники изучают ОБЖ. Это, и правда, предмет очень «жизненный», и он может оказаться очень полезным для ребенка (и даже для взрослого). Василий сказал, что на школьных уроках ОБЖ они с ребятами нередко рассматривают конкретные действия в сложных ситуациях, таких, как пожар или сердечный приступ. Но как донести до ребенка эту информацию? Надо его заинтересовать.

– Дисциплину в классе не всегда просто удержать, и я не говорю, что она у меня железная, но мне кажется, что дети слушают меня с интересом, это видно по их реакции, – рассказывает учитель.

А еще он классный руководитель. И эта должность позволяет ему формировать тематику для классных часов.

– Там мы беседуем об опасностях вредных привычек, о других проблемах современности, еще о казачестве детям рассказывали, когда к нам приезжал Сергей Киреев, атаман хутора «Старотатарский».

А о казачестве стоит поговорить по той простой причине, что Василий и сам является казаком, хоть и верстался совсем недавно. Как и положено, он прошел некоторые испытания, полгода проходил, так сказать, в «кандидатах».





– В 2018 году на 9 мая я встретил наших казаков хутора «Старотатарский»: Степана Поцелуева, Сергея Киреева – и поговорил с ними о том, что такое казачество. Я понял, что ничего об этом не знал, для меня казачье общество оказалось очень близким.

Верстался Василий в конце 2018 года, в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска. Принес присягу перед крестом и иконами. Слово казака нерушимо, поэтому принятие клятвы – очень важное и торжественное событие. Она произносится в храме, потому что казачество и Церковь всегда были неразрывно связаны. Праздничные и воскресные службы, Таинства Исповеди и Причастия, помощь православному приходу, послушание своему духовному отцу – все это важнейшие элементы жизни казака. Некоторые читатели удивятся: как это учитель может стать казаком? Очень просто. В роду у педагога казаков нет, но сам дух казачества: мужество, отвага, вера в Бога, любовь к Родине и к своему народу – это очень важные для него вещи. И неудивительно, ведь в молодости (можно сказать, юности), Василий побывал в горячей точке, в Чечне. Я не стал расспрашивать воина о пережитом, так как абсолютно ясно, что воспоминания о боевых действиях могут быть очень тяжелыми. Наверное, эти события дали его душе закалку, благодаря которой казачество за короткий период времени оказалось для него столь родным.

– А вообще, в казаки пошел, потому что хотел быть ближе к Церкви и к Богу, – приоткрывает Василий свое сердце.

Но многим горожанам Татарска Василий известен не в качестве учителя или казака, а в качестве артиста-вокалиста. Сегодня его голос можно услышать на многих мероприятиях. Самые «свежие» городские концерты: День ВМФ, День ВДВ – тоже проходили с его участием.

– Петь песни меня подключают и РДК, и ГДК. Я делаю это, потому что мне нравится радовать людей. Репертуар у меня в основном военнопатриотический. И я выбираю для исполнения именно те песни, которые ложатся на душу и получаются. Если мне не нравится, например, Егор Крид – что, я его петь буду, что ли? – честно отвечает артист.

Интересно было узнать, как начинался творческий путь педагога. Оказывается, петь он стал с приходом в КВН (попал туда, когда начал работать специалистом по молодежной работе в деревне): – В команде заметили, что у меня есть голос, и предложили мне подпевать или исполнять главную партию. Стоит отметить, что и юмористическая деятельность артиста в КВН была довольно успешной: команда Новомихайловки, капитаном которой стал старший брат Василия Стас, несколько раз выигрывала региональные соревнования. Но главное, что КВН стал своеобразным трамплином для певческого дара Василия. Голосовые данные артиста весьма пригодились в местном клубе. Там стоял типичный караоке-центр старого, всем знакомого образца, под звуки которого В. В. Протасевича на каждый праздник обязательно просили исполнить хотя бы 1-2 песни. Наверное, у всех, кто общался с Василием, складывается впечатление, что это очень активный, энергичный человек. К его хобби относятся не только пение, но и игра на гитаре (в семейном кругу всегда не прочь исполнить песню), а еще рыбалка. Половить рыбку чаще всего удается на Омке.

– Точнее такое хобби можно назвать «отдых с семьей». А пошвырять удочку – это так, заоодно, – конкретизирует Василий.

У учителя трое детей: все мужчины-наследники. Старшему Степану 19 лет, он окончил ж/д техникум и в этом году получил специальность «Слесарь подвижного состава» в Омске, среди его интересов – игра на гитаре. Средний Павел недавно закончил 9-й класс, он увлекается баскетболом, а младший Трофим скоро пойдет в 3-й и занимается самбо, дзюдо, а еще любит футбол. Супруга Василия Ольга работает медработником в детском саду. Живут душа в душу.

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №31 от 7.08.2019



