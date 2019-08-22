Поднять национальный триколор в 10 квадратных метров на высоту птичьего полёта - задача для высотников неординарная. Обычно на такой высоте работают с антеннами: монтируют, снимают, тянут кабели.

Бригадир группы высотников Виктор Ульянков работает в Сибирском региональном центре РТРС с 1986 года. Говорит, впервые поднимает Российский флаг.

Работать во время дождя небезопасно. Поэтому, как только выглядывает солнце, начинается подъем флага.

До отметки 110 метров довозит технический лифт. Выше нельзя - высокое напряжение. Как закрепить флаг, с какой стороны разместить, чтобы увидел весь город? Нестандартные вопросы - инженерные решения. Учитывают специалисты даже розу ветров.

Закрепляют флаг с помощью специальных надежных пластиковых стяжек. Работа занимает около получаса. На последних минутах начинается дождь. К счастью, успели.

Новосибирская телевышка впервые сыграла роль самого высокого флагштока в области. Спускается бригада на подъёме чувств. На вопрос корреспондента «Вестей» о впечатлениях, отвечают – «гордость».

Идеальная точка, с которой можно наблюдать за триколором, площадь Маркса. Но увидеть его можно на расстоянии нескольких километров. Таким образом, сотрудники «Сибирского регионального центра РТРС» и ГТРК «Новосибирск» поздравляют жителей региона с Днём Государственного флага Российской Федерации.