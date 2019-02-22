Как легко бывает ранить близкого человека словом. Вроде и не думал обидеть, но открыл рот раньше времени – и уже перед тобой надутые щеки. Может быть, есть определенные секреты в деле общения? Попробуем разобраться в этом.

Каждый человек хочет, чтобы можно было высказать любую свою мысль и при этом ты был понят. Но, к сожалению, достичь взаимопонимания – не так уж просто. Отчасти это происходит по той причине, что почти для каждого человека есть «нежелательные» темы. Это темы, которые приносят боль, внутренний дискомфорт. Лучше таких тем в общении избегать. Но иногда от них не уйти, и придется их поднимать. В таком случае нужно делать это максимально аккуратно. Есть ряд правил, которые помогут не перейти тонкую границу в разговоре и не задеть за живое собеседника.

*Сохраняйте спокойный тон. Даже абсолютно безобидные слова, сказанные с интонацией раздражения, могут испортить диалог. Что уж говорить о больных темах…

*Говорите медленней. Если мы тараторим, у нас не остается времени обдумать собственные слова и тактику речевого поведения. Кроме того, от быстрого темпа речи человек часто получает эмоциональное возбуждение, что связано с 1-м пунктом.

*Никогда не оскорбляйте. Научитесь не вешать в разговоре ярлыки на собеседника: ты такой, ты сякой. Лучше сказать так: в такой-то момент ты ошибся, но надеюсь, что ты исправишься.

*Избегайте спора. Когда вы видите, что собеседник явно не согласен с вашей точкой зрения – переводите диалог на другую тему. Другому вы ничего не докажете, а сами расстроитесь. Лучше помолитесь за человека, которому хотите показать более правильную точку зрения.

*Не воздавайте злом за зло. Если собеседник выбрал неудачное выражение и упрекнул вас – постарайтесь не отвечать ему тем же. Если ответите – с горы покатиться «снежный ком», который может превратиться в ссору, скандал, обиду и т.п.

*Не додумывайте за собеседника. Учитесь слышать именно то, что вам говорят, и не спешите приписать собеседнику то, чего он не говорил. Скорее всего, вы ошибетесь, так как для поиска тайных смыслов бывает нужен спокойный и трезвый анализ чужой речи, а в момент разговора и времени мало, и до трезвой оценки – далеко.

*Выбирайте для разговора правильное время и место. Есть моменты, когда человек наиболее склонен к эмоциональному возбуждению. Например, он опаздывает или очень устал. В такие моменты лучше избегать серьезных и длинных разговоров. А еще стоит вспомнить известный совет психологов для жены: прежде чем говорить о чем-то мужу, пришедшему с работы – накорми его. Это можно рассматривать как пример выбора благоприятных обстоятельств.

*Помните, что мир всегда дороже, чем собственная правота. В попытке отстоять свои взгляды мы забываем о том, что сохранить мир в семье – это более важная задача. Нужна ли такая правота, после которой в семье нет мира?

Еще важно отметить, что в некоторых разговорах на первое место выходит не донесение информации, а поиск эмоциональной поддержки, сочувствия. Нужно понять, когда пришел момент просто выслушать, похлопать по плечу, обнять, погладить родного человека. Даже если он сейчас не прав и еще не осознает этого, лучше помочь человеку успокоится, а не доказывать его неправоту.

Еще нужно помнить о том, что есть ситуации, в которых человеку нужно просто выговориться. Заставить молчать кого-то, если вам неприятен разговор – проще простого. Но тогда у человека может остаться впечатление, что его «никто не слышит и не понимает». Так как чаще всего именно в семье каждый ищет опору и защиту.

Если вам предстоит важный разговор, постарайтесь наиболее точно изложить суть проблемы и максимально откажитесь от волнующих эмоций. Разговор «на эмоциях» никогда не позволит говорить конструктивно, большая часть сказанного в возбужденном состоянии окажется ложью, о которой, скорее всего, вы будете жалеть уже несколько часов спустя. Следите за своей интонацией и не позволяйте ей «выходить из берегов»

И, возможно, самое важное, что касается семейных диалогов. Никогда в семье не должно быть осуждения. Можно жалеть друг друга, помогать ближнему стать лучше, заботится о нем и переживать, но нельзя осуждать человека, который находится рядом. От этого любовь в любых взаимоотношениях может исчезнуть.

Если же вы уже недовольны родными людьми, то стоит прежде всего вспомнить известный евангельский принцип: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего ", а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

Итак, перед тем как налаживать диалог с членами семьи, надо внимательно заглянуть внутрь себя и спросить: «В чем я лично могу быть неправ? А у меня есть ошибки в поведении?» Если мы увидим свои недостатки – появится возможность их исправить. И, возможно, необходимость сложного разговора исчезнет вовсе, так как ваши домочадцы, в ответ на изменение вашего поведения, тоже станут вести себя совершенно по-другому.

Адам ДИАГНОСТИК